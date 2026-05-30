Incidente in autostrada e accuse di guida sotto effetto di stupefacenti: l'arresto del calciatore inglese e il rilascio.

La vicenda di arresto nel mondo del calcio che coinvolge Raheem Sterling nasce da un incidente stradale avvenuto sull’autostrada M3 e da successive accuse legate alla guida sotto effetto di stupefacenti. Il caso è attualmente oggetto di indagine e ha attirato grande attenzione mediatica internazionale.

Carriera sportiva e situazione attuale di Raheem Sterling

La vicenda ha riportato l’attenzione internazionale su Sterling, oggi in forza al Feyenoord Rotterdam, dove è arrivato dopo la rescissione anticipata con il Chelsea FC. Nella stagione 2025-26 ha raccolto otto presenze in Eredivisie, senza riuscire a incidere in modo significativo.

Nel corso della sua carriera ha costruito un lungo percorso in Premier League, con 396 presenze complessive tra Liverpool FC e Manchester City, club con cui ha vinto quattro titoli nazionali.

Nel 2022 il trasferimento al Chelsea per circa 47,5 milioni di sterline ha segnato una nuova fase della sua carriera, seguita poi dal prestito all’Arsenal FC nella stagione 2024-25. Tornato a Stamford Bridge, non è riuscito a rientrare nei piani tecnici di Enzo Maresca.

Con la nazionale inglese ha collezionato 82 presenze e 20 gol tra il 2012 e il 2022, diventando per anni una figura centrale dei “Tre Leoni”, prima del trasferimento definitivo all’estero.

Incidente in Lamborghini e guida sotto effetto di stupefacenti: arrestato il campione di calcio

L’ex nazionale inglese Raheem Sterling sarebbe stato fermato con diverse accuse legate alla guida sotto effetto di stupefacenti, a seguito di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino. Le contestazioni comprenderebbero guida sotto l’influenza di sostanze, guida pericolosa, possesso di droga di classe C (tra cui farmaci a uso terapeutico ma soggetti ad abuso, come il fenobarbital) e rifiuto del test alcolemico. L’episodio si sarebbe verificato sull’autostrada M3, nell’Hampshire, dove una Lamborghini ha impattato contro le barriere di sicurezza senza coinvolgere altri veicoli e senza causare feriti. Dopo l’intervento delle autorità, il 31enne pare sia stato arrestato e successivamente rilasciato su cauzione mentre proseguono le indagini.

In una nota diffusa dalla polizia dell’Hampshire e riportata da The Athletic, viene descritto quanto accaduto: “Poco prima delle 9 di giovedì abbiamo ricevuto una segnalazione relativa a una Lamborghini che si è scontrata con le barriere sulla M3 in direzione sud, nei pressi dello svincolo di Minley. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non sono stati segnalati feriti. Il conducente, un uomo di 31 anni residente nel Berkshire, è stato arrestato con l’accusa di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, guida pericolosa, possesso di sostanze di classe C e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico. È stato successivamente rilasciato su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini”.