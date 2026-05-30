Terrore sulle montagne russe in Texas, dove un gruppo di 8 studenti è rimasto bloccato per ore in verticale sulle montagne russe. I giovani erano in gita scolastica, gita che si è trasformata in un incubo. I dettagli.

Terrore sulle montagne russe: ragazzi bloccati per ore in verticale a 30 metri d’altezza

Erano in gita scolastica al parco divertimenti in Texas, per l’esattezza al Galveston Island Historic Pier, gita che però si è trasformata in un incubo.

Otto studenti infatti sono rimasti per ore intrappolati in verticale a 30 metri di altezza sulle montagne russe, le Iron Shark. L’allarme è scattato poco dopo le 17.00 (ora locale) di giovedì scorso, con i ragazzi rimasti bloccati sotto il sole caldo. Subito sono giunti i soccorsi, con i Vigili del Fuoco che hanno iniziato le operazioni di salvataggio che però si sono rivelate più complicate del previsto in quanto la piattaforma elevatrice utilizzata in questi casi ha avuto diversi problemi meccanici.

Alla fine i pompieri hanno dovuto usare un loro mezzo antiincendio. Solamente intorno alle 21 tutti e 8 gli studenti sono stati portati in salvo.

Terrore sulle montagne russe: “Gli studenti erano scossi e disidratati”

Fortunatamente sono stati tratti tutti in salvo gli 8 studenti rimasti bloccati per ore sulle montagne russe in Texas.

Queste le parole del capo dei vigili del fuoco: “naturalmente erano scossi per essere scesi da quella scala ed esseri stati sotto al sole cocente. Sono stati visitati per la disidratazione ma stanno bene. Si vedeva che erano scossi, a livello visivo, ma poi si poteva notare anche un senso di gioia quando toccavano terra.” Dal parco divertimenti fanno sapere che la giostra ha avuto un malfunzionamento e che “come previsto si è fermata immediatamente per garantire la sicurezza di tutti.”