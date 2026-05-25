Quirinale, il progetto che chiede ai cittadini che cos'è la Repubblica

Invia un video e fai parte dell'archivio dei volti della Repubblica: un'iniziativa del Quirinale per coinvolgere i cittadini

Il Quirinale ha aperto una nuova chiamata rivolta ai cittadini: attraverso un sito dedicato chiunque può caricare un breve video per spiegare cosa significhi, per lui o per lei, la Repubblica. L’idea è semplice ma ambiziosa: trasformare opinioni e racconti personali in un archivio digitale accessibile, in cui parole e volti contribuiscono a ridefinire il valore collettivo di una parola spesso data per scontata.

L’iniziativa vuole soprattutto avvicinare i più giovani alla forma di governo italiana, stimolando curiosità e partecipazione diretta senza filtri istituzionali troppo pesanti.

Il sito e la partecipazione

La piattaforma denominata volti della Repubblica è stata pensata come uno spazio di raccolta delle testimonianze: brevi video che raccontino, in prima persona, cosa rappresenti la Repubblica per ciascuno.

Al lancio, nella prima giornata, sono state pubblicate oltre cento clip, un numero che lascia immaginare migliaia di contributi se l’iniziativa continuerà per il periodo previsto di un anno. Sul sito appaiono anche contributi di personaggi noti come Checco Zalone, Claudio Bisio, Jasmine Paolini e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, ma l’obiettivo principale resta la voce dei cittadini comuni.

Come inviare un video

Partecipare è pensato per essere immediato: gli utenti possono caricare clip brevi rispettando alcune regole tecniche e di contenuto, che garantiscono la fruibilità e la sicurezza dell’archivio. Ogni filmato è soggetto a un processo di moderazione che verifica il rispetto delle norme, senza però escludere il diritto al dissenso: i contributi critici saranno pubblicati purché non violino le regole di legge o gli standard della piattaforma. Le istruzioni dettagliate sul formato, la durata e le linee guida sono disponibili sul sito, pensate per semplificare l’invio e incoraggiare una partecipazione diffusa.

Contenuti, trasparenza e tutela del dissenso

Uno degli aspetti più rilevanti è la scelta del Quirinale di accogliere anche punti di vista critici, nel rispetto delle regole stabilite. L’intento è costruire un archivio digitale trasparente che raccolga riflessioni diverse sulla Repubblica, creando un mosaico di esperienze e opinioni. Per il lancio istituzionale il presidente ha sottolineato come la responsabilità della Repubblica ricada su ogni cittadino, richiamando l’attenzione sul valore civico dell’iniziativa. La moderazione mira dunque a bilanciare libertà di espressione e rispetto reciproco, garantendo che il materiale rimanga accessibile e fruibile nel tempo.

La dimensione pubblica dell’archivio

Il progetto non si limiterà a restare online: i video confluiranno in eventi pubblici. Per il prossimo 2 giugno è previsto che, invece del ricevimento tradizionale nei giardini del Quirinale, si tenga una festa aperta nella piazza antistante il palazzo con la proiezione di alcuni contributi scelti. Questa scelta sottolinea la volontà di rendere tangibile il ponte tra istituzione e società civile, trasformando il materiale raccolto in occasioni di incontro e confronto pubblico, e non lasciandolo confinato a un archivio dimenticato.

Perché l’iniziativa conta

Raccogliere racconti sulla Repubblica significa preservare la memoria e stimolare la riflessione sul significato acquisito dopo il referendum del 1946. L’archivio vuole diventare uno strumento didattico e civico, utile per le nuove generazioni e per chi cerca testimonianze dirette sulla partecipazione democratica. In questo senso l’iniziativa del Quirinale va letta come un tentativo di ridare centralità al cittadino, promuovendo l’educazione civica attraverso le voci stesse dei cittadini: una raccolta di esperienze personali che, messe insieme, raccontano la pluralità e la vitalità della vita pubblica.