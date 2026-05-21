Addio a Carlo Petrini, promotore del cibo buono, pulito e giusto

Carlo Petrini ha lasciato un segno indelebile nella cultura alimentare con progetti globali e locali che uniscono piacere e responsabilità

La notizia della morte di Carlo Petrini, avvenuta ieri sera nella sua abitazione di Bra, nel Cuneese, segna la chiusura di un capitolo significativo nella storia contemporanea del cibo. Aveva 76 anni e viene ricordato come l’anima che ha dato forma a un movimento capace di coniugare gusto e responsabilità sociale. La sua attività ha superato i confini di un semplice dibattito gastronomico, trasformandosi in una proposta culturale e istituzionale che ha influenzato agricoltori, consumatori e policy maker in tutto il mondo.

Una visione che ha cambiato il modo di pensare il cibo

Nel 1986 Petrini fondò Slow Food con l’obiettivo di affermare il diritto al piacere come parte integrante della qualità della vita, opponendosi alla logica dell’omologazione e della velocità. La sua idea non era soltanto culinaria, ma profondamente politica e culturale: difendere le tradizioni locali, promuovere la biodiversità e garantire che il cibo fosse accessibile in modo equo.

Attraverso iniziative pubbliche, eventi e campagne, ha trasformato una critica contro la standardizzazione alimentare in un movimento globale riconoscibile e influente.

Le origini del movimento

La nascita di Slow Food è stata la risposta a pratiche alimentari che riducevano sapori e saperi. Petrini propose un modello alternativo fondato su comunità, conoscenza e tutela dell’ambiente: un approccio integrato che coniuga produttori, consumatori e istituzioni.

Questo approccio ha permesso di creare una rete di relazioni che valorizza i prodotti locali, le tecniche tradizionali e la sostenibilità, restituendo valore economico e simbolico a territori spesso trascurati.

Strutture e progetti che hanno ampliato la missione

L’impegno di Petrini non si è fermato al manifesto del movimento: nel 2004 nacquero due realtà emblematiche della sua strategia di diffusione e formazione. Da un lato la rete internazionale Terra Madre, concepita come piattaforma di scambio tra contadini, pescatori, artigiani e attivisti per la biodiversità; dall’altro l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, pensata come luogo di studio in cui unire ricerca scientifica, cultura alimentare e pratiche sostenibili. Entrambe le istituzioni hanno consolidato l’idea che cultura gastronomica e responsabilità ambientale possano essere insegnate e diffuse sistematicamente.

Formazione e rete globale

L’Università di Pollenzo ha trasformato il sapere gastronomico in un campo accademico strutturato e interdisciplinare, mentre Terra Madre ha creato una comunità planetaria di pratiche e saperi. Questi progetti hanno reso possibile il dialogo tra piccole produzioni locali e politiche internazionali, offrendo strumenti concreti per proteggere varietà autoctone, sostenere economie rurali e promuovere modelli agroalimentari più equi e resistenti.

Impegni successivi e l’eredità spirituale

Negli anni successivi Petrini ha contribuito anche alla fondazione delle Comunità Laudato sì nel 2017, un’iniziativa ispirata all’enciclica di Papa Francesco. Questa scelta ha ribadito l’apertura del suo pensiero verso dialoghi interconfessionali e transdisciplinari, ponendo l’accento sulla responsabilità collettiva nei confronti della casa comune. L’adesione a temi etici e ambientali ha segnato una continuità tra il progetto originale e le sfide attuali legate al cambiamento climatico e alla giustizia sociale.

Un’eredità oltre il nome

Più che le singole iniziative, a restare è la metodologia che Petrini ha messo in campo: un mix di activism, formazione e costruzione di reti che valorizzano la diversità biologica e le culture alimentari. Il suo lascito si misura nelle persone coinvolte, nelle istituzioni create e nelle pratiche quotidiane che oggi danno valore al cibo come bene comune. Anche laddove non sia più presente fisicamente, la sua capacità di trasformare un’idea in movimento resta un modello per futuri progetti di sostenibilità.

Riflessioni finali

La morte di Carlo Petrini lascia un vuoto nel panorama culturale italiano e internazionale, ma apre anche la possibilità di riflettere su come portare avanti le sue intuizioni. Proteggere la biodiversità, educare alle scelte alimentari consapevoli e sostenere le filiere locali sono sfide che richiedono continuità e innovazione. Il suo percorso dimostra che il cibo può essere strumento di piacere e al contempo leva di giustizia sociale: un insegnamento che comunità, istituzioni e singoli possono far proprio nel lavoro quotidiano.