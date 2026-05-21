Morte di Carlo Petrini: l'eredità di Slow Food, Terra Madre e Pollenzo

La scomparsa di Carlo Petrini segna la perdita di un protagonista che ha promosso il diritto al piacere e un cibo buono, pulito e giusto

È scomparso Carlo Petrini, che si è spento ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Aveva 76 anni. La notizia, diffusa dal movimento da lui fondato, richiama l’attenzione su una vita dedicata alla trasformazione culturale del rapporto con l’alimentazione: un percorso iniziato con la creazione di Slow Food e proseguito con iniziative che hanno unito comunità, scienza e tutela della natura.

L’annuncio sottolinea la sua capacità di visione e l’impegno per il bene comune, valori che hanno caratterizzato ogni progetto promosso nei decenni.

La figura di Petrini va oltre l’etichetta di fondatore di un’organizzazione: rappresenta una proposta culturale che ha influenzato pratiche agricole, filiere alimentari e percorsi formativi. Attraverso la sua attività sono nate reti e istituzioni pensate per difendere la biodiversità e valorizzare sapere locali, dando impulso a idee come il diritto al piacere e il concetto di cibo buono, pulito e giusto.

Questo articolo ricostruisce le tappe principali del suo lavoro e il significato più ampio delle sue iniziative.

L’origine del movimento e la sua filosofia

Nel 1986 Petrini ha dato vita a Slow Food, un movimento nato per contrapporsi alla standardizzazione dei gusti e per promuovere la relazione tra persone, cibo e territorio. La proposta era ed è fondata su principi che mettono al centro la cultura alimentare e la qualità, opponendosi a processi che cancellano la varietà e il legame tra produzione e comunità.

L’approccio ha previsto sia azioni di sensibilizzazione sia progetti concreti sul campo, con l’obiettivo di ricomporre la frammentazione tra produttori, consumatori e ambiente mediante pratiche sostenibili.

Un manifesto pratico e culturale

La visione di Petrini si è tradotta in strumenti operativi: campagne di tutela delle varietà locali, eventi di confronto e iniziative educative. La scelta di definire certe idee come principi guida ha permesso a Slow Food di diventare una piattaforma in cui si intrecciano convivialità, sapere gastronomico e responsabilità ecologica. In questo senso, l’organizzazione non è stata solo un movimento di opinione, ma anche un laboratorio per sperimentare modelli alternativi di produzione e consumo.

Reti, università e progetti internazionali

Dal progetto iniziale sono nate strutture e alleanze con ambizioni globali. Nel 2004 Petrini ha contribuito a fondare Terra Madre, una rete internazionale che collega comunità di produttori, cuochi e attivisti, e nello stesso anno è stata inaugurata l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, pensata per formare figure capaci di leggere la complessità delle filiere alimentari. Queste iniziative hanno messo insieme ricerca, educazione e pratiche locali, consolidando l’idea che il cibo sia un terreno di conoscenza e di responsabilità sociale.

Formazione e dialogo globale

L’università di Pollenzo ha assunto il ruolo di spazio di analisi e formazione sul rapporto tra cibo, cultura e ambiente, favorendo lo scambio tra studiosi, produttori e giovani professionisti. Terra Madre, dal canto suo, ha creato una piattaforma internazionale per condividere esperienze e buone pratiche, rafforzando legami che travalicano confini nazionali e che valorizzano saperi tradizionali e innovazione sostenibile.

Impegno civile e iniziative recenti

Negli anni Petrini ha esteso il suo impegno verso relazioni più ampie tra fede, etica e cura della casa comune: è stato tra i promotori delle Comunità Laudato sì, nate ispirandosi all’enciclica di Papa Francesco. Questa partecipazione testimonia la volontà di connettere dimensioni diverse — spirituali, sociali e ambientali — in un discorso unitario sulla responsabilità collettiva nei confronti del pianeta. La sua azione ha quindi riguardato non solo il cibo, ma anche la costruzione di comunità resilienti e attente alla giustizia ambientale.

Verso il futuro: eredità e sfide

L’assenza di Petrini apre una fase di riflessione sulle prospettive dei movimenti che ha fondato. L’eredità lasciata comprende istituzioni, reti e una visione che invita a ripensare consumi, produzioni e rapporti sociali. La sfida per chi proseguirà il lavoro sarà mantenere vivi i valori fondanti — tutela della biodiversità, legame con i territori, educazione al gusto — adattandoli alle nuove emergenze globali. Il ricordo della sua visione rimane un punto di riferimento per chi lavora a una transizione più giusta e sostenibile.