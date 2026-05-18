Come il calcestruzzo e la filiera sostengono la nuova diga foranea di Genova

La costruzione della nuova diga foranea di Genova è uno degli interventi marittimi più ambiziosi in Europa: una sfida che richiede capacità industriali, continuità operativa e materiali su misura. La serie video Number Ten documenta questo percorso e, nel terzo episodio intitolato un cuore di pietra, focalizza l’attenzione su Heidelberg Materials Italia e sulla catena produttiva che rende possibile l’opera.

Questo racconto mette in evidenza come il processo produttivo, la logistica e il controllo tecnologico siano componenti imprescindibili per progetti di questa scala.

L’opera ha uno sviluppo complessivo di circa 6,2 chilometri e viene realizzata su fondali che arrivano fino a 50 metri, condizioni che impongono soluzioni ingegneristiche e materiali altamente specializzati. La costruzione è affidata al consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild, e si svolge mantenendo in funzione l’intero porto di Genova.

In questo contesto, la disponibilità di materiali costanti e di una logistica efficiente è tanto cruciale quanto l’esperienza tecnica dei protagonisti in cantiere.

Il ruolo dei materiali e della filiera

Dietro ogni cubo e ogni blocco della diga c’è una filiera lunga e integrata: dalla produzione del calcestruzzo alla trasformazione in elementi prefabbricati fino al trasferimento in mare.

Heidelberg Materials Italia si posiziona come partner tecnico che fornisce soluzioni per la qualità del materiale, garantendo continuità produttiva e procedure di controllo che minimizzano variabilità e rischi. In cantieri così complessi, la capacità di assicurare proprietà meccaniche e durabilità del calcestruzzo è determinante per la riuscita dell’intervento nel tempo.

Produzione a terra e fabbrica in mare

La catena produttiva inizia nelle sedi a terra, dove materie prime selezionate vengono trasformate in miscele ottimizzate; parte del processo prosegue su una vera e propria fabbrica offshore operativa in mare, pensata per assicurare rifornimenti continui e ridurre i tempi di trasporto. Questo approccio integrato permette di mantenere standard produttivi elevati anche in condizioni logistiche complesse, con il beneficio di contenere l’impatto operativo sul porto di Genova e sulle sue attività commerciali.

Innovazione nel calcestruzzo

L’adozione di miscele avanzate e di tecnologie di dosaggio consente di ottenere un calcestruzzo ad alte prestazioni con proprietà specifiche per l’ambiente marino, come resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Il lavoro congiunto tra fornitori, tecnici di cantiere e centri di ricerca porta a soluzioni mirate che affrontano le esigenze strutturali di una diga costruita su fondali profondi e soggetta a sollecitazioni notevoli.

Impatto strategico sul porto e sulla logistica

La nuova diga foranea non è solo un’opera ingegneristica: rappresenta un potenziamento della capacità e della sicurezza del porto di Genova. Con lo sviluppo previsto di oltre 6 chilometri, il progetto permette l’accoglienza di grandi navi portacontainer di ultima generazione e di nuove navi da crociera, sostenendo la competitività dello scalo nei corridoi logistici europei e nelle rotte del Mediterraneo. Le ricadute sulla rete logistica nazionale e internazionale saranno significative, migliorando tempi e affidabilità dei flussi commerciali.

Sfide ingegneristiche e operative

Realizzare una diga su fondali fino a 50 metri comporta sfide ingegneristiche non comuni: dalla stabilità delle fondazioni alla gestione delle correnti marine, fino alla necessità di muovere grandi volumi di materiale senza interrompere le operazioni portuali. Il coordinamento tra consorzio, fornitori e operatori portuali è fondamentale per coniugare efficienza costruttiva e continuità del traffico marittimo.

La serie come strumento di comunicazione della filiera

La produzione della serie Number Ten nasce con l’obiettivo di valorizzare il lavoro congiunto di imprese, tecnici e professionalità che ogni giorno contribuiscono alla realizzazione di un’infrastruttura complessa. Raccontare storie di cantieri, innovazione e collaborazione industriale permette di comprendere non solo l’aspetto tecnico, ma anche l’impegno umano e organizzativo dietro ogni avanzamento. In questo senso, la narrazione enfatizza come la combinazione di know-how, tecnologia e materiali sia la chiave per il successo dell’opera.

In conclusione, la costruzione della nuova diga foranea di Genova è un laboratorio di soluzioni per la portualità del futuro: un progetto che mette insieme competenze specialistiche, processi industriali avanzati e una filiera in grado di innovare il modo in cui si progettano e realizzano grandi infrastrutture marine.