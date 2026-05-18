Syngenta unisce i fili dell’agricoltura al Food&Science Festival di Mantova

Tra crisi climatica e conflitti, il contesto geopolitico attuale è segnato da profondi cambiamenti e sfide ardue da affrontare che sempre più richiedono all’agricoltura la capacità di rafforzare la propria capacità di adattamento. Se ne è parlato all’evento, “Il Filo che ci unisce: ieri, ...

Tra crisi climatica e conflitti, il contesto geopolitico attuale è segnato da profondi cambiamenti e sfide ardue da affrontare che sempre più richiedono all’agricoltura la capacità di rafforzare la propria capacità di adattamento. Se ne è parlato all’evento, “Il Filo che ci unisce: ieri, oggi e il domani dell’agricoltura”, organizzato da Syngenta nell’ambito della decima partecipazione al Food & Science Festival di Mantova. Un evento che ha visto la partecipazione di istituzioni, esperti e stakeholder del settore.

https://www.youtube.com/watch?v=UsH6q2-8cNg