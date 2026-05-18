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Levissima, la purezza come esperienza concreta da vivere anche in città

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“La purezza non è qualcosa di astratto, ma qualcosa che si riesce effettivamente a percepire.” Così Manfredi, content creator che dall’esperienza vissuta in Valtellina ha prodotto il racconto di una purezza fatta di silenzio, tempo lento e contatto diretto con la natura. Attraverso il murale...

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“La purezza non è qualcosa di astratto, ma qualcosa che si riesce effettivamente a percepire.” Così Manfredi, content creator che dall’esperienza vissuta in Valtellina ha prodotto il racconto di una purezza fatta di silenzio, tempo lento e contatto diretto con la natura. Attraverso il murale di Neve (realizzato proprio grazie alle foto e ai racconti di Manfredi) , queste sensazioni arrivano anche nel cuore di Milano, trasformando uno spazio urbano in un luogo accessibile a tutti dove fermarsi, osservare e riscoprire un momento autentico nel quotidiano.

https://www.youtube.com/watch?v=VzN8kgqjofk