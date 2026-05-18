Home > Video > “Assapora la purezza”: l’arte urbana porta la montagna in città “Assapora la purezza”: l’arte urbana porta la montagna in città Il nuovo murale di Levissima firmato da Danilo Pistone, in arte Neve, trasforma i Navigli in una finestra sulle Alpi e invita a riconnettersi con la natura e riscoprire l’essenziale"... di Adnkronos Pubblicato il 18 Maggio 2026 alle 11:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Il nuovo murale di Levissima firmato da Danilo Pistone, in arte Neve, trasforma i Navigli in una finestra sulle Alpi e invita a riconnettersi con la natura e riscoprire l’essenziale” https://www.youtube.com/watch?v=N5gTGVM-rX8