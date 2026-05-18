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“Assapora la purezza”: l’arte urbana porta la montagna in città

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Il nuovo murale di Levissima firmato da Danilo Pistone, in arte Neve, trasforma i Navigli in una finestra sulle Alpi e invita a riconnettersi con la natura e riscoprire l’essenziale"...

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Il nuovo murale di Levissima firmato da Danilo Pistone, in arte Neve, trasforma i Navigli in una finestra sulle Alpi e invita a riconnettersi con la natura e riscoprire l’essenziale”

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