Durante i festeggiamenti un principio di incendio stava per rovinare la gioia dei tifosi, fortunatamente tutto si è risolto rapidamente e senza conseguenze per le migliaia di persone presenti.

L’Inter ha ormai concluso una stagione 2025-26 fantastica in ambito nazionale con la vittoria dello Scudetto con tre giornate di anticipo e il trionfo in Coppa Italia contro la Lazio nella finale che si è giocata lo scorso mercoledì allo stadio Olimpico di Roma, giustamente un traguardo di questo tipo andava festeggiato a dovere.

Pulman scoperto e giubilo dei tifosi, la notte nerazzurra su Milano

L’Inter ieri pomeriggio ha giocato la partita valida per la 37esima giornata di campionato contro l’Hellas Verona, il risultato di campo è stato un 1-1 con un recupero dei veronesi all’ultimo minuto ma per entrambe la gara aveva poco da dire.

Al termine del match i tifosi si sono riversati per il centro della città attendendo i loro beniamini che a bordo di un pulman scoperto hanno celebrato il trionfo, quel doblete che ha portato Christian Chivu nella storia assieme ai suoi ragazzi.

La tappa finale del giro trionfale era Piazza Duomo dove i tifosi si sono radunati, a capienza ultimata la piazza è stata chiusa così da evitare possibili pericoli per le persone anche se un qualche problema si è comunque presentato.

Principio d’incendio, necessari i Vigili del Fuoco

Durante i festeggiamenti sono stati utilizzati da parte dei tifosi, petardi e fuochi d’artificio per festeggiare, proprio uno di questi ordigni ha colpito la vetrata di un negozio della piazza e stava per innescare un incendio.

Come riporta SkyTG24 i fuochi d’artificio hanno colpito la vetrata e hanno scatenato le fiamme. Prontamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato il principio incendiario, questo ha permesso quindi di continuare la celebrazione senza rischi per i moltissimi sostenitori nerazzurri presenti.