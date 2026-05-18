Visita a Modena, Meloni e Mattarella ringraziano i soccorritori e Luca Signorelli

La città di Modena ha vissuto una giornata di dolore e di ringraziamento istituzionale il 17 maggio 2026, quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno fatto visita ai feriti ricoverati nell’ospedale di Baggiovara. L’arrivo delle massime cariche dello Stato ha voluto essere un segno tangibile di vicinanza verso le vittime e il personale sanitario impegnato nelle cure, in un clima segnato dalla commozione dei cittadini e dai gesti di riconoscenza rivolti agli operatori sanitari.

All’esterno e nei corridoi si sono alternati applausi e domande: c’era la necessità di testimoniare supporto pubblico e di raccogliere la delicata sensazione che, oltre alla risposta sanitaria, serva una riflessione sulle cause e sulle conseguenze di quanto accaduto. In questa cornice istituzionale è emerso in modo centrale il nome di Luca Signorelli, l’uomo che ha contribuito a fermare l’investitore, accolto con calore dai presenti e incontrato personalmente dalle autorità.

La visita e il clima in ospedale

La presenza di Mattarella e Meloni alle strutture di Modena e poi a Bologna è stata descritta come un “pellegrinaggio laico” nei luoghi della sofferenza: i rappresentanti dello Stato hanno voluto esprimere gratitudine ai medici, agli infermieri e ai soccorritori del 118 per la rapidità e la professionalità dimostrate. I dirigenti sanitari hanno ricevuto parole di ringraziamento pubbliche per l’organizzazione dei soccorsi e per la gestione dei casi più gravi, mentre familiari e feriti hanno potuto ascoltare, da vicino, il messaggio di attenzione e solidarietà arrivato dalle istituzioni.

Incontro con familiari e personale

Nel corso delle visite si è sottolineata l’importanza della collaborazione tra ospedali e servizi di emergenza: il coordinamento tra i reparti di Modena e Bologna è stato citato come esempio di una risposta integrata e tempestiva. Quei momenti, scanditi da strette di mano e parole di conforto, hanno anche servito a ricordare il lavoro quotidiano che spesso resta lontano dai riflettori, ma che qui è stato decisivo per salvare vite e limitare i danni di una tragedia improvvisa.

Il gesto di Luca Signorelli e la reazione pubblica

Al centro dell’attenzione è rimasto il comportamento di Luca Signorelli, che ha contribuito a bloccare l’uomo alla guida dell’auto. Per molti cittadini il suo è stato un esempio di coraggio civico: un atto che alcuni hanno definito gesto eroico e che le autorità hanno voluto riconoscere pubblicamente. In un contesto in cui la paura aveva spinto alcuni a voltarsi dall’altra parte, l’azione di chi ha risposto è stata percepita come la dimostrazione che la solidarietà e la responsabilità civile sono ancora valori condivisi.

Le parole di Signorelli

Intervistato, Luca Signorelli ha ricordato quei minuti con emozione ma senza cercare la ribalta: ha detto di non sentirsi un eroe e di aver agito mosso dall’impulso di fermare una tragedia più grande. Le reazioni della folla e il ringraziamento del Capo dello Stato hanno accompagnato il suo ritorno nei luoghi dell’evento, mentre il vicepremier e altri rappresentanti politici hanno avanzato proposte per riconoscimenti pubblici a chi si è esposto per fermare l’aggressore.

Valutazioni investigative e risposte istituzionali

Sul piano delle indagini, le verifiche iniziali nei dispositivi dell’attentatore non avrebbero evidenziato tracce di estremismo organizzato, rendendo plausibile una collocazione del gesto nel quadro di un disagio psichiatrico. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani hanno sottolineato la necessità di accertamenti ulteriori, pur esprimendo sollievo per l’assenza, finora, di segnali riconducibili a reti jihadiste e per il fatto che non sia stata riscontrata una falla nei meccanismi di prevenzione antiterrorismo.

Proposte e iniziative

Sul versante politico sono emerse anche iniziative concrete: il vicepremier Antonio Tajani ha già formalizzato la proposta di un’onorificenza per Signorelli e per altri cittadini intervenuti, sottolineando che lo Stato deve riconoscere chi tutela la legalità e la sicurezza collettiva. Nel dibattito pubblico sono poi tornate questioni più ampie legate alla gestione dell’immigrazione e all’esecuzione dei rimpatri, temi sui quali il ministro Piantedosi ha ricordato la necessità di separare valutazioni generali da quanto avvenuto in questo specifico episodio.

La giornata del 17 maggio 2026 ha quindi sommato diversi piani: il dolore e la cura per i feriti, la gratitudine verso chi ha prestato soccorso, la visibilità mediatica sul coraggio civico e un confronto istituzionale sulle cause e sulle risposte. In una città segnata dall’evento, restano la necessità di approfondire gli accertamenti e il riconoscimento pubblico verso chi ha agito per impedire una tragedia più grave, mentre rimane viva la riflessione sul ruolo della comunità e delle istituzioni nel prevenire e gestire episodi di violenza improvvisa.