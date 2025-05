Incontri di alto livello a Palazzo Chigi

Palazzo Chigi, sede del governo italiano, è stato teatro di importanti incontri diplomatici nelle ultime ore. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, un incontro che segna un passo significativo nelle relazioni tra Italia e Germania. Questo incontro si inserisce in un contesto di crescente cooperazione europea, dove le questioni economiche e politiche sono al centro dell’agenda.

Impegno italiano per il Libano

Durante la giornata, Meloni ha anche incontrato il presidente della Repubblica libanese, Joseph Aoun. In questa occasione, la premier ha sottolineato l’importanza dell’impegno italiano a sostegno del popolo libanese, in un momento cruciale per il paese mediorientale. “Il Libano sta affrontando una fase di riforme ambiziose e può finalmente voltare pagina dopo anni di crisi”, ha dichiarato Meloni, evidenziando la necessità di stabilità e sviluppo nella regione. Questo impegno non è solo politico, ma anche umanitario, con l’Italia pronta a fornire supporto concreto.

Le dichiarazioni alla stampa

Dopo gli incontri, sono previste dichiarazioni ufficiali dei due leader alla stampa, un momento atteso per comprendere meglio le posizioni e le strategie dei due paesi su temi di rilevanza internazionale. La cena di lavoro che seguirà rappresenta un ulteriore passo per rafforzare i legami tra Italia e Germania, in un contesto europeo sempre più complesso. La Meloni, con la sua leadership, sta cercando di posizionare l’Italia come un attore chiave nelle dinamiche politiche europee, promuovendo un’agenda che favorisca la cooperazione e la stabilità.