Dal nipote di re Carlo a Talita Furstenberg, un'estate di matrimoni 'royal'

(Adnkronos) – Anche l’estate 2026 sarà ‘ricca’ di matrimoni eccellenti, fra teste coronate, Vip ed eredi di importanti marchi storici. Le nozze più attese sono quelle a casa Windsor che si prepara al grande evento dopo le settimane convulse legate alle drammatiche rivelazioni legate all’ex principe Andrea, al caso ‘Epstein’ in cui è stato coinvolto, alle prese di distanza di Carlo III e di tutta la royal family.

Peter Phillips (senza titoli per volere della madre, la principessa Anna, ma 19esimo nella linea di successione al trono di Inghilterra) sposerà Harriet Sperling, un passato da infermiera, il 6 giugno nella chiesa di All Saints nel villaggio di Kemble, nel Gloucestershire. Cerimonia privata, entrambi sono al secondo matrimonio, che si svolgerà comunque in un luogo caro al giovane rampollo dei Windsor, vicinissima a Gatcombe Park, 700 acri di terra, dove ha trascorso l’infanzia con la sorella Zara, residenza in stile georgiano della principesa Anna acquistata per lei dalla regina Elisabetta nel 1976.

Ancora royal weddings per l’estate 2026 in casa Windsor. Sempre a giugno lady Marina Windsor, cugina dei principi William e Harry convolerà a nozze con Nico Macauley, discendente di un visconte, mentre una delle nipoti dell’ex principessa del Galles, lady Eliza Spencer sposerà lo storico fidanzato (insieme da oltre 10 anni) Channing Millerd.

La proposta, vista mare su un tappeto di candele, è stata fatta sull’isola di Santorini in Grecia, con tanto di anello di fidanzamento, un diamante a goccia circondato da un pavé di brillanti. Impossibile rifiutare. E se la regina Vittoria d’Inghilterra fu incoronata ‘la nonna d’Europa’ non è un caso che molte delle giovani coppie che presto uniranno le loro vite per l’eternità siano, in molti casi, discendenti di Sua Maestà brittanica, lontani, lontanissimi cugini, imparentati anche con il conte di Parigi, pretendente al trono di Francia. E sono attesi matrimoni indimenticabili, complice il bel tempo e le lunghe giornate, celebrati all’interno di castelli e dimore storiche, quasi sempre di proprietà. Tra questi, quello della principessa Hélène d’Orléans, figlia del principe Carlo Luigi, duca di Chartres, con il pilota Francisco Sottomayor Quinta e quello della duchessa Sophie- Dorothée di Wurtemberg che sposerà il londinese Philipp Polack.

Nozze in vista in casa Wurtemberg anche per la secondogenita del duca Philippe e della principessa Marie Caroline di Baviera, Pauline che convolerà a nozze con il conte Costantin zu Konigsegg- Aulendorf. Si tratta spesso di matrimoni nella più pura tradizione aristo-borghese (abito corto la mattina, stampe a fiori e cappelli, accessorio imprescindibile, inderogabile, abito lungo la sera e tiare per le signore) che nulla tolgono al fascino di un tempo, soprattutto quando sono immortalati in piccoli grandi regni come il Liechtenstein, uno dei Paesi più piccoli d’Europa. Si attende infatti la data delle nozze di Lukas von Lattorff, il maggiore dei sette figli della principessa Tatjana del Liechtenstein e di Philipp von Lattorff, con Marie von Wiezek, anche lei imparentata con il Liechtenstein ed in particolare con il principe Johann -Wenzel. Anche il conte Maximilian di Waldburg e Trauchburg, 33 anni ( i genitori sono Clemens e Georgina del Liechtenstein) ha chiesto la mano dell’affascinante Veonika Muller – Wilmes, responsabile dello ‘sviluppo commerciale’, della Banca di Zurigo.

Ancora matrimoni tra i giovani ‘eredi’ della famiglia di Francia. Le date delle nozze, al momento sono top secret. E’ grafico, presso l’agenzia Sieveling, e presto sposerà Marie- Thérèse de Waldburg-Zeil e Trauchburg, Philipp d’ Oettingen -Wallerstein, 36 anni, il più grande dei nipoti della duchessa Diana di Wurtemberg, nata principessa di Francia. E di nonne fashion e iconiche si parla anche per la stilista Diane von Furstenberg. Sarà lei sicuramente a firmare l’abito delle nozze per la nipote Talita primogenita di Alexander e Alexandra Miller, con l’italianissimo Rocco Brignone discendente da una famiglia di antichi banchieri torinesi. E se son rose fioriranno anche per la giovanissima Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, figlia del regista tedesco vincitore dell’Oscar per il miglior film internazionale ‘Le vite degli altri’ e appartenente a una delle più antiche famiglie della nobiltà tedesca, e Louis Nicolas Pinault ‘erede’ di uno degli imperi del lusso, delfino della famiglia proprietaria di marchi come Gucci e Balenciaga. E all’orizzonte potrebbero prospettarsi anche nuove nozze royal dopo che Emanuele Filiberto di Savoia, da anni in coppia e in quasi perfetta armonia con l’ex miss Messico Adriana Abascal, ha chiesto il divorzio alla moglie, l’attrice Clotilde Coureau e madre delle due figlie, Victoria e Maria Luisa.

Infine si parla ormai di aristo-politica per la coppia formata da Jordan Bardella, giovane esponente del Rassemblement National, delfino di Marine Le Pen, considerato come uno dei possibili candidati all’Eliseo nel 2027 e Maria Carolina di Borbone, figlia di Carlo di Borbone delle Due Sicilie. Lui ha 31 anni, lei 22,sono stati immortalati recentemente in Corsica, ufficializzando così la loro relazione. Un luogo del cuore per entrambi. Bardella ama ritirarsi nell’isola per riposarsi e scrivere, la giovanissima Maria Carolina è legatissima alla Corsica anche perchè il suo lontano cugino e padrino è Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, discendente diretto dell’imperatore, che combattè contro i Borboni di Francia, spodestandoli dal trono. Ma quella è un’altra storia.

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