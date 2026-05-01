Donald Trump ha annunciato di voler rimuovere i dazi sul whisky scozzese dopo il suo incontro con Carlo e Camilla.

La decisione del presidente americano Donald Trump dopo l’incontro con re Carlo e Camilla prevede la rimozione dei dazi sul whisky scozzese.

Trump rimuove i dazi sul whisky scozzese: l’annuncio dopo l’incontro con Re Carlo

Si è parlato molto dell’incontro tra Donald Trump e la coppia reale. Re Carlo e la Regina Camilla sono volati negli Stati Uniti per qualche giorno.

Un incontro organizzato dopo l’attentato al presidente americano e che ha spinto ad aumentare notevolmente la sicurezza per accogliere i reali in un momento di tensione per il Paese.

Dopo la loro visita, quando Carlo e Camilla hanno lasciato la Casa Bianca per tornare nel loro Paese, è arrivata la decisione del presidente. Trump rimuoverà “i dazi e le restrizioni sul whisky relativi alla capacità della Scozia di collaborare con il Commonwealth del Kentucky in materia di whisky e bourbon, in onore del Re e della Regina del Regno Unito“.

Lo ha annunciato il tycoon in un post condiviso su Truth.

Trump incontra Carlo e Camilla: i comportamenti criticati sul web

Alcuni comportamenti di Donald Trump durante la visita di Carlo e Camilla sono stati criticati. La visita dei reali prevede diverse tappe, tra cui l’incontro tra le delegazioni con tutte le strette di mano di rito.

Camilla ha salutato i membri del gabinetto americano, ma improvvisamente Trump ha tagliato la strada alla sovrana, che è rimasta con un’espressione perplessa sul volto. Un gesto che molti hanno definito scortese, lontano dalle regole di educazione previste in questi casi.

Un altro gesto criticato riguarda la mano del presidente Trump sul fondoschiena della first lady Melania. Un gesto che è stato immortalato in uno scatto di Jacquelyn Martin, fotografa dell’Associate Press, e che ha fatto il giro del mondo. Una fotografia che ritrae le due coppie da dietro, mentre camminano e parlano tra loro. La mano del presidente è posata sul fondoschiena della moglie. Un gesto che è stato considerato maleducato, soprattutto in presenza dei reali.