Re Carlo è partito per gli Stati Uniti. Tensione e sicurezza rafforzata dopo l'attentato a Washington.

In un momento di forte tensione per gli Stati Uniti, Re Carlo è dovuto partire con la Regina Camilla per la visita di Stato. La sicurezza è stata rafforzata dopo l’attacco a Donald Trump.

Re Carlo negli Stati Uniti: rafforzata la sicurezza

Re Carlo è partito insieme alla Regina Camilla per raggiungere gli Stati Uniti per la visita di Stato.

Il soggiorno durerà quattro giorni ma questi sono giorni di grande tensione per gli Usa. La sicurezza è stata rafforzata dopo i momenti di paura per l’attentato fallito contro il presidente Donald Trump durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca.

La coppia reale sarà tenuta al sicuro. La scorta è stata rafforzata e l’ambasciatore del Regno Unito a Washington, Sir Christopher Turner, ha voluto sottolineare che sono state prese “tutte le misure di sicurezza adeguate” per la protezione di Re Carlo e Regina Camilla.

Re Carlo e Camilla negli Usa, Trump: “Sarà al sicuro”

La visita di Re Carlo prevede il discorso al Congresso, una cena di gala alla Casa Bianca, e una tappa a New York, con la visita al memoriale dell’11 settembre. Gli Stati Uniti stanno affrontando questioni di sicurezza dopo l’improvviso attacco a Donald Trump durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca.

Attacco fortunatamente fallito.

La presenza di Re Carlo aumenta la tensione, ma lo stesso presidente ha voluto far sapere che la coppia reale “sarà al sicuro“. Trump, durante la sua intervista per la Cbs News, ha garantito che tutta l’area intorno alla Casa Bianca è sicura. Ha aggiunto che “sarà fantastico” accogliere re Carlo negli Stati Uniti.