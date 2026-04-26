Un uomo armato è riuscito ad accedere fino alle aree interne del Washington Hilton durante una cena ufficiale con il presidente Donald Trump presente, aprendo un serio interrogativo sulla tenuta dei controlli di sicurezza in eventi ad alta concentrazione istituzionale e mediatica. L’episodio, conclusosi con spari e un arresto, ha evidenziato una falla non nel dispositivo più vicino al presidente, ma nei livelli esterni di accesso della struttura.

Spari a Trump, falle nella sicurezza: l’attentatore armato era tra gli ospiti

Secondo le prime ricostruzioni, il punto debole non si sarebbe verificato nel dispositivo più vicino al presidente Donald Trump, che invece ha retto: gli agenti del Secret Service hanno immediatamente protetto il capo dello Stato, evacuato Melania Trump e JD Vance, messo in sicurezza membri del governo e impedito all’assalitore di raggiungere la ballroom.

La criticità, piuttosto, si sarebbe sviluppata in una fase precedente, nel perimetro esterno del Washington Hilton, uno spazio complesso in cui si intrecciano lobby, accessi per ospiti, ricevimenti paralleli e controlli non uniformi.

Il sospettato, identificato come Cole Thomas Allen, 31 anni, originario della California (Torrance), avrebbe potuto superare il primo filtro perché registrato come ospite dell’albergo.

Lo ha riferito il capo ad interim della polizia di Washington Jeffery Carroll, citato da Associated Press. Il Washington Hilton era stato chiuso al pubblico dalle 14, ma non completamente “sterilizzato”: vi potevano comunque accedere ospiti dell’hotel, invitati a eventi collaterali e personale accreditato. Questo avrebbe creato un contesto meno rigido rispetto a un perimetro istituzionale chiuso.

Un secondo elemento critico riguarda la gestione dei varchi di sicurezza. Le immagini diffuse e le ricostruzioni indicano che alcuni metal detector stavano venendo rimossi quando l’uomo avrebbe cercato di correre oltre gli agenti. Le autorità hanno spiegato che, una volta che il presidente era già nella sala, non erano previsti nuovi ingressi nell’area bonificata. Resta però aperta la questione della vulnerabilità di zone ancora fisicamente contigue alla sala presidenziale, ma non più presidiate da controlli attivi.

Il sospettato, secondo la polizia metropolitana, era armato con fucile a canna liscia, pistola e coltelli. Durante l’intervento avrebbe “ingaggiato uno scontro a fuoco”, in cui un agente del Secret Service è rimasto ferito. L’uomo non è stato colpito, ma è stato successivamente arrestato e ricoverato per accertamenti.

Spari a Trump, falle nella sicurezza: un sistema multilivello, l’eredità del passato e le indagini in corso

Il Secret Service ha difeso l’impianto di sicurezza basato su più livelli. Il direttore Sean Curran avrebbe sottolineato che la stratificazione dei controlli ha impedito al sospettato di raggiungere il presidente all’interno della ballroom. Nell’area principale erano presenti ulteriori barriere: distanza tra tavolo presidenziale e invitati, agenti disposti sul palco e ai lati, protezioni fisiche e unità di risposta armata. Tuttavia, la fase preventiva non avrebbe intercettato l’individuo prima del suo ingresso nell’hotel.

La portata dell’evento complica ulteriormente il quadro: tra 2.300 e 2.600 persone presenti, secondo Reuters e Associated Press, distribuite tra sala principale, corridoi, lobby e ricevimenti collaterali. Un ambiente non assimilabile a una struttura completamente isolata, ma a un sistema aperto e dinamico in cui personale, giornalisti, ospiti e staff si muovono simultaneamente. Il Washington Hilton è inoltre un luogo simbolicamente carico di precedenti: proprio lì, nel 1981, John Hinckley Jr. ferì il presidente Ronald Reagan all’esterno dell’hotel. Dopo quell’attentato furono introdotti dispositivi di sicurezza dedicati, tra cui accessi separati e percorsi protetti. In questo contesto, Trump è stato successivamente condotto in un’area sicura prima del rientro alla Casa Bianca.

Sul piano politico, il presidente ha commentato l’accaduto affermando: “Questo incidente non mi distoglierà dal vincere la guerra in Iran“. Le autorità stanno ora ricostruendo il profilo del sospettato, descritto anche come ingegnere meccanico laureato al CalTech e apparso in passato in contesti pubblici come “insegnante del mese”. Secondo CBS avrebbe ammesso di aver preso di mira “funzionari di Trump”.

La procuratrice Jeanine Pirro ha dichiarato che “È chiaro, sulla base di quanto sappiamo finora, che questo individuo fosse intenzionato a causare il maggior danno e la maggior distruzione possibili“. Il sospettato dovrà rispondere inizialmente di uso di arma da fuoco durante un crimine violento e aggressione a un agente federale con arma pericolosa, ma ulteriori capi d’accusa sono attesi. Il procuratore ad interim Todd Blanche ha aggiunto: “Stasera avete visto il peggio e il meglio di questo Paese“.

L’FBI, guidata da Kash Patel, ha avviato un’analisi completa di balistica, arma sequestrata e testimonianze, invitando il pubblico a collaborare: “Nessuna informazione è troppo insignificante, nessuna informazione è inadeguata“. Le indagini proseguono mentre la polizia ritiene che l’uomo abbia agito da solo e la sicurezza complessiva dell’evento viene ora sottoposta a revisione.