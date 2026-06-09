L’arresto di Tamer Hamouda segna una svolta nella vicenda che da mesi coinvolge Nessy Guerra, la giovane italiana condannata per adulterio in Egitto e impossibilitata a lasciare il Paese insieme alla figlia di tre anni. L’ex marito era stato più volte indicato come responsabile di minacce e intimidazioni nei confronti della donna.

Arrestato l’ex marito di Nessy Guerra: l’italiana condannata per adulterio in Egitto

Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, è stato arrestato in Egitto. La notizia è stata confermata da fonti informate, come riportato dall’Ansa. L’uomo era finito al centro delle segnalazioni presentate alle autorità locali dopo una serie di episodi che avrebbero coinvolto la sua ex moglie, la cittadina italiana che da mesi vive una complessa vicenda giudiziaria nel Paese nordafricano insieme alla figlia di tre anni.

Nessy Guerra, 26 anni, è stata condannata in Egitto a sei mesi di carcere e ai lavori forzati con l’accusa di adulterio. Su di lei e sulla bambina grava inoltre un divieto di espatrio disposto dalle autorità egiziane. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata costretta a nascondersi per lungo tempo a causa di continue pressioni, intimidazioni e minacce attribuite all’ex coniuge.

Arrestato l’ex marito di Nessy Guerra: la denuncia del console onorario d’Italia a Hurghada

Tamer Hamouda, come riportato da La Stampa, pare fosse già stato condannato dalla magistratura italiana per reati commessi sul territorio nazionale. Negli ultimi mesi, inoltre, il suo nome era comparso in una denuncia presentata alla polizia egiziana dal console onorario d’Italia a Hurghada, che aveva segnalato presunte minacce e un tentativo di aggressione nei confronti della giovane italiana. L’arresto arriva dunque in un contesto già segnato da tensioni e procedimenti giudiziari che coinvolgono entrambe le parti.

La vicenda di Nessy Guerra continua a richiamare l’attenzione delle istituzioni italiane e dell’opinione pubblica, soprattutto per la situazione della bambina e per le restrizioni che impediscono a madre e figlia di lasciare il Paese.