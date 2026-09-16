Durante un intervento per varicocele, i medici hanno trovato nell’addome di un 22enne una rara formazione calcificata e mobile.

Un intervento chirurgico considerato di routine ha riservato una scoperta del tutto inattesa. Durante l’operazione su un ragazzo di 22 anni, i chirurghi hanno individuato nell’addome una formazione ovale simile a una pietra, libera di muoversi nella cavità addominale.

Intervento chirurgico di routine in ospedale: scoperta choc nell’addome del paziente

Quello che doveva essere un normale intervento per un varicocele bilaterale si è trasformato in un caso clinico decisamente insolito.

Come riportato da Fanpage, protagonista un ragazzo di 22 anni, senza precedenti operazioni all’addome o alla zona pelvica, sottoposto a una procedura laparoscopica. Durante l’intervento, i chirurghi hanno però incontrato spesse aderenze addominali, che ostacolavano l’accesso ai vasi spermatici. Proseguendo con la dissezione, i medici hanno individuato nel solco paracolico sinistro una formazione ovale, compatta ma non particolarmente dura, che poteva muoversi liberamente all’interno della cavità addominale.

L’oggetto, dall’aspetto simile a una piccola pietra, è stato rimosso per via laparoscopica e successivamente analizzato in laboratorio per chiarirne la natura. La sua posizione e soprattutto la sua mobilità avevano già fatto ipotizzare che potesse trattarsi di un corpo libero peritoneale, una rara formazione benigna che può essere scoperta casualmente nel corso di interventi o esami diagnostici eseguiti per motivi completamente diversi.

Che cos’era la formazione e come può essersi sviluppata

L’esame istopatologico ha confermato i sospetti: la massa era effettivamente un corpo libero peritoneale, originato da tessuto adiposo che aveva subito necrosi e, in seguito, un processo di calcificazione. Secondo il chirurgo Jad Alsmadi e gli altri autori del caso pubblicato sull’American Journal of Case Reports, la formazione potrebbe derivare dal distacco di un’appendice epiploica, una delle piccole sacche di grasso presenti lungo la parte esterna del colon. Il sottile peduncolo che le alimenta può infatti attorcigliarsi, interrompendo l’afflusso di sangue e determinando la morte del tessuto. Con il passare del tempo, la porzione interessata può staccarsi e rimanere libera nell’addome, fino a calcificarsi.

Nella maggior parte dei casi queste formazioni hanno dimensioni comprese tra 5 e 20 millimetri, anche se sono stati documentati corpi liberi superiori ai 50 millimetri. Generalmente sono asintomatici e «non richiedono alcun trattamento», tanto da essere individuati spesso per caso. Per il 22enne, comunque, non ci sono state complicazioni: il decorso dopo l’operazione è stato regolare e, al controllo eseguito tre settimane più tardi, i disturbi provocati dal varicocele risultavano completamente risolti.