Un elicottero televisivo è precipitato a Chatsworth, Los Angeles, mentre seguiva un incidente tra un autobus e un Suv: il bilancio è drammatico.

Tragedia a Los Angeles, dove un elicottero utilizzato per servizi televisivi è precipitato a Chatsworth mentre seguiva un altro grave incidente avvenuto poco prima nella zona. Il bilancio provvisorio è di almeno tre morti e un ferito.

Le riprese dell’incidente prima dello schianto dell’elicottero

Secondo le prime ricostruzioni, l’elicottero stava probabilmente riprendendo dall’alto la scena di un grave incidente stradale avvenuto poco prima nella stessa zona, su Nordhoff Street.

Lo scontro aveva coinvolto un autobus e un Suv, provocando la morte di almeno due persone e il ferimento di diverse altre. Proprio mentre le troupe televisive erano impegnate a documentare le operazioni di soccorso, l’elicottero è precipitato poco distante dal luogo dell’incidente.

Agenti e squadre di emergenza, già presenti nell’area, sono quindi intervenuti anche sul secondo fronte trovando il velivolo in fiamme.

Restano da accertare le cause dello schianto, il numero esatto delle persone presenti a bordo e la dinamica dell’accaduto. Le autorità hanno avviato un’indagine per ricostruire quanto successo.

Stava seguendo un incidente, elicottero tv precipitato: almeno tre morti

Sarebbe di almeno tre morti il bilancio ancora provvisorio dello schianto di un elicottero avvenuto a Chatsworth, nella San Fernando Valley, nella zona nordoccidentale di Los Angeles.

Il velivolo, utilizzato per servizi giornalistici da un’emittente locale affiliata alla NBC, è precipitato nell’area compresa tra alcuni edifici industriali, finendo nel parcheggio di un deposito e venendo subito avvolto dalle fiamme.

Una delle vittime sarebbe una persona che si trovava a terra al momento dell’impatto, mentre non è ancora stato chiarito se le altre due fossero a bordo dell’aeromobile oppure nell’area circostante. Una quarta persona sarebbe stata trasportata in ospedale. Il rogo provocato dallo schianto ha coinvolto anche almeno quattro automobili e due container presenti nel parcheggio. Sul posto sono intervenuti più di 50 vigili del fuoco, che sono riusciti a domare rapidamente l’incendio.

Un elicottero di NBC News è precipitato nella serata di martedì 15 settembre a Chatsworth, nella zona nord-occidentale di Los Angeles. Nell’incidente sono morte tre persone e un’altra è rimasta ferita. Secondo le prime informazioni, l’elicottero stava effettuando un servizio… pic.twitter.com/EMqgZ9Sn8v — The Epoch Times Italia (@EpochItalia) September 16, 2026