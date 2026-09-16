Una serie di scosse di terremoto ha interessato la provincia di Catanzaro dalle prime ore di oggi, mercoledì 16 settembre. Lo sciame sismico, iniziato nella notte, è proseguito dopo l’alba con diversi eventi tra Squillace, Amaroni, Vallefiorita e Borgia. La scossa più forte ha raggiunto magnitudo 3.5.

Terremoto a Catanzaro, sciame sismico in corso: scosse fino a magnitudo 3.5

Lo sciame sismico è cominciato intorno alle 03:11, quando ad Amaroni è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.4. La sequenza è poi proseguita prima dell’alba: alle 05:29 una scossa di magnitudo 2.7 è stata localizzata a circa due chilometri a nord-est di Vallefiorita, a 38 chilometri di profondità; alle 05:44 un evento di magnitudo 2.4 ha interessato nuovamente Amaroni, mentre alle 05:48 una scossa di magnitudo 2.3 è stata individuata a sud-ovest di Borgia.

Alle 06:02 è stato registrato un nuovo terremoto di magnitudo 2.8, con epicentro a circa due chilometri a sud-est di Vallefiorita e ipocentro a 39 chilometri, seguito da un’ulteriore replica pochi minuti dopo. Complessivamente, nel corso della notte e della prima mattinata sono state rilevate circa dieci scosse, concentrate soprattutto tra Vallefiorita, Amaroni, Borgia e Squillace, prima degli eventi più intensi registrati dopo le 7.

Sciame sismico nel Catanzarese: la scossa più forte di 3.5 a Squillace

Una sequenza di terremoti ha interessato la provincia di Catanzaro nelle prime ore di mercoledì 16 settembre 2026. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’attività sismica è iniziata durante la notte e si è intensificata dopo l’alba. L’evento più rilevante è stato registrato alle 07:04, con una magnitudo 3.5 ed epicentro a Squillace, a una profondità di 39,6 chilometri.

Soltanto tre minuti più tardi, alle 07:07, è stata rilevata una nuova scossa di magnitudo 3.1 ad Amaroni, con ipocentro a circa 38,7 chilometri. Alle 07:08 un altro terremoto, questa volta di magnitudo 3.2, ha avuto epicentro nei pressi di Borgia. Diversi piccoli comuni si trovano nel raggio di dieci chilometri dalle zone interessate, mentre la città di Catanzaro dista circa 15 chilometri. Al momento non risultano danni a persone o cose.

🔴 [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.5 ore 07:04 IT del 16-09-2026 a 2 km NW Squillace (CZ) Prof= 39.6 Km #INGV_47175122 https://t.co/siJClzraYl — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 16, 2026