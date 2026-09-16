Etna: aeroporto di Catania torna operativo con riapertura spazi aerei

Dopo la chiusura per l'eruzione dell'Etna, l'aeroporto di Catania ha riaperto i settori aerei C1 e B3. L'Ingv ha ridotto l'allerta da rosso ad arancione.

L’aeroporto di Catania ha ripreso le sue normali operazioni dopo la chiusura temporanea causata dall’eruzione dell’Etna. La riapertura dei settori aerei C1 e B3 è stata annunciata dalla Sac la società che gestisce lo scalo, che ha comunicato il ripristino immediato dei voli in partenza e in arrivo.

I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.

L’eruzione vulcanica ha causato una temporanea interruzione dei servizi, ma ora la situazione sembra essere sotto controllo.

L’attività vulcanica dell’Etna e il nuovo avviso Vona

Dai crateri sommitali del vulcano continua l’emissione di cenere, sebbene in maniera più debole rispetto alle fasi iniziali dell’eruzione. Il tremore vulcanico che indica l’energia di risalita del magma nei condotti interni, è in leggera risalita e oscilla su valori medi.

L’Ingv Osservatorio etneo di Catania ha emesso un nuovo Vona (Volcano observatory notice for aviation), riducendo il livello di allerta da rosso ad arancione il terzo grado su una scala di quattro. Questo cambiamento ha permesso la riapertura degli spazi aerei e il ripristino delle operazioni aeroportuali.

Le misure di sicurezza e le comunicazioni ufficiali

La Sac ha comunicato che “sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato“. La società ha anche invitato i passeggeri a “verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree“, per evitare disagi e garantire una gestione ordinata delle operazioni.

L’allerta vulcanica ha richiesto un’attenta valutazione delle condizioni meteorologiche e dell’attività del vulcano. La riduzione del livello di allerta ha permesso di riaprire gli spazi aerei, ma le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza di tutti i viaggiatori.

Le implicazioni per i viaggiatori

Per i passeggeri in transito o in partenza dall’aeroporto di Catania, è fondamentale rimanere aggiornati sulle ultime comunicazioni delle compagnie aeree. La riapertura degli spazi aerei rappresenta un passo importante verso la normalizzazione delle operazioni, ma è essenziale mantenere un atteggiamento prudente e informarsi costantemente.

L’eruzione dell’Etna ha ricordato l’importanza di avere piani di emergenza e protocolli di sicurezza ben definiti. Le autorità e le compagnie aeree hanno lavorato in sinergia per garantire che i viaggiatori possano tornare a viaggiare in sicurezza, nonostante le sfide poste dall’attività vulcanica.