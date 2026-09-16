Con 220 voti a favore e 204 contro, la Camera ha approvato una risoluzione che chiede a Trump di porre fine alla guerra in Iran o ottenere l'autorizzazione del Congresso.

La Camera dei Rappresentanti ha approvato martedì una risoluzione che impone al presidente Donald Trump di porre fine alle operazioni militari in Iran o di richiedere l’autorizzazione formale del Congresso con il voto di 220 deputati a favore e 204 contrari nella sede di Washington.

Il provvedimento è arrivato a 49 giorni dalle elezioni di metà mandato e ha riacceso il dibattito sul ruolo costituzionale del Congresso nella politica estera degli Stati Uniti.

Ultimo aggiornamento: 16 settembre 2026.

Perché il voto è significativo

La risoluzione rappresenta la terza iniziativa della Camera per limitare le operazioni militari senza un mandato congressuale, segnalando una rinnovata volontà legislativa di esercitare controlli sull’esecutivo. Il voto 220-204 ha registrato la convergenza di democratici e sette deputati repubblicani, un elemento che i commentatori contemporanei considerano raro nello scenario politico attuale.

Il testo richiama la necessità che il presidente ottenga l’ok del Congresso per proseguire azioni belliche e può influenzare la campagna elettorale delle elezioni di metà mandato, prevista tra poche settimane, diventando tema chiave per candidati e elettori.

Dettagli del voto e reazioni dei parlamentari

Il voto è avvenuto dopo settimane di tensioni crescenti tra Washington e Teheran su più fronti.

Tra i repubblicani che hanno appoggiato la misura, alcuni hanno motivato la scelta con la necessità di un controllo più stretto sulle operazioni militari. Un deputato ha dichiarato: “Credo che sia importante che il Congresso eserciti il suo ruolo costituzionale nella definizione della politica estera”.

Il deputato Zach Nunn ha spiegato la sua decisione affermando: “con la finestra di negoziazione chiusa, le operazioni di combattimento sostenute ora richiedono l’autorizzazione del Congresso.” Al contrario, il repubblicano Brian Mast ha criticato la risoluzione, avvertendo sui rischi di indebolire le capacità di risposta: “Sono una minaccia continua e in corso per gli Stati Uniti,” ha detto, aggiungendo in altra dichiarazione: “Basta così.”

Impatto economico e militare citato nel dibattito

Nel corso dei dibattiti la guerra in Iran è stata collegata a rilevanti impatti economici e militari. È stato citato un costo stimato di 38 miliardi di dollari dall’inizio del conflitto, con effetti sull’inflazione e sulla disponibilità di munizioni e difese antimissile.

Il segretario alla Difesa ha risposto alle preoccupazioni sulle scorte dichiarando che gli Stati Uniti dispongono di “molte più munizioni di chiunque altro al mondo”; tuttavia, analisi citate in aula hanno sottolineato possibili carenze che richiederebbero anni per essere colmate in caso di confronto prolungato con altre potenze.

Il percorso al Senato e i prossimi scenari

La misura approvata dalla Camera è analoga a una proposta già passata in luglio, ma non ancora esaminata dal Senato. Non è certo se il Senato voterà la risoluzione prima delle elezioni di metà mandato; se approvata, il provvedimento arriverebbe alla scrivania del presidente, dove è probabile un veto esecutivo.

I legislatori hanno annunciato che continueranno a porre il tema al centro del dibattito politico e della campagna elettorale, mentre il Congresso valuta strumenti legislativi e audizioni per approfondire le conseguenze strategiche e finanziarie delle operazioni in Iran.