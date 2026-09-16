Vecchioni imputato per dichiarazioni su furto a casa sua: il processo a Firenze

Il cantautore Roberto Vecchioni si troverà presto di fronte a un tribunale. L’accusa? Diffamazione nei confronti di Geronimo La Russa figlio del presidente del Senato. La vicenda ha origine da alcune dichiarazioni fatte durante il festival La Gaberiana a Firenze, organizzato da Andrea Scanzi.

Le dichiarazioni incriminate

Durante l’evento, Vecchioni raccontò un episodio avvenuto nel 1997 nella sua casa di Milano.

In quell’occasione, durante una festa organizzata da una delle sue figlie per i suoi 14 anni alcuni ragazzi avrebbero sottratto oggetti personali, tra cui magliette e mutande. Il cantautore menzionò che uno di quei ragazzi si chiamava Geronimo senza però pronunciare il cognome, ma lasciando intendere che si trattasse proprio di Geronimo La Russa.

Vecchioni aveva denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, e i ragazzi coinvolti furono identificati. Tuttavia, la posizione di La Russa venne archiviata per la totale infondatezza della denuncia nei suoi confronti, mentre il processo proseguì nei confronti di altri ragazzi, alcuni dei quali furono riconosciuti colpevoli.

Il processo e le conseguenze

Il Tribunale di Firenze ha deciso di procedere con il processo, fissando la prossima udienza per il 1 febbraio .

La decisione è stata comunicata dall’avvocato Vinicio Nardo legale di La Russa, che si è costituito parte civile. Secondo quanto emerso, un fattore determinante per il rinvio a giudizio è stato il mancato ritrovamento di alcuni atti di indagine che i difensori di Vecchioni, gli avvocati Simone Ciro Giordano e Ugo Cerruti avevano consegnato in procura oltre un anno e mezzo fa.

Durante l’udienza predibattimentale di luglio, il giudice aveva rinviato il processo per rintracciare la documentazione, ma questa risulta ancora smarrita. Gli atti, che per legge non possono essere depositati dalla difesa durante l’udienza predibattimentale, dovranno essere consegnati nuovamente all’inizio del dibattimento.

Le reazioni e le implicazioni

La vicenda ha suscitato un certo clamore, soprattutto per i protagonisti coinvolti. Da un lato, Roberto Vecchioni noto cantautore e figura di spicco della musica italiana, dall’altro Geronimo La Russa presidente dell’Automobile Club Italiano e figlio del presidente del Senato. Le dichiarazioni di Vecchioni, rese pubbliche durante l’evento, hanno portato a un’inchiesta della procura fiorentina e, infine, a un processo per diffamazione.

La decisione del tribunale di procedere con il processo, nonostante l’archiviazione della posizione di La Russa nel 1997, solleva interrogativi sulle conseguenze legali e mediatiche di tale vicenda. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi nei prossimi mesi, in attesa dell’udienza del febbraio .