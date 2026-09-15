Matrimonio Ilary Blasi e Bastian Muller: dettagli esclusivi della cerimonia a Villa Cimbrone

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno scelto Ravello per il loro matrimonio, celebrato in un'atmosfera di privacy e romanticismo a Villa Cimbrone

Il 13 settembre 2026, Ilary Blasi e Bastian Muller hanno detto sì in un matrimonio che ha unito privacy ed eleganza. La scelta della Costiera Amalfitana in particolare di Ravello ha offerto una cornice perfetta per una cerimonia intima e lontana dai riflettori.

La coppia ha preferito un approccio discreto con una cerimonia blindata e una lista di invitati ristretta.

Villa Cimbrone, con i suoi giardini e la famosa Terrazza dell’Infinito, ha fornito uno sfondo mozzafiato per l’evento.

Una cerimonia blindata e romantica

La cerimonia ha avuto luogo in un’atmosfera di riservatezza con circa 80 invitati selezionati. Ilary Blasi ha scelto come testimoni sua sorella Melory Blasi e la sua migliore amica Giorgia Lillo Lori, mentre Bastian Muller ha optato per i suoi due fratelli.

I figli di Ilary, Cristian, Chanel e Isabel, hanno partecipato attivamente alla giornata.

La giornata è iniziata con una colazione sulla terrazza di Villa Cimbrone, seguita dalle formalità civili al Municipio di Ravello. La cerimonia simbolica si è tenuta nella Tea Room dei giardini della villa, un luogo suggestivo con colonne e archi intrecciati in tufo.

Dettagli esclusivi del ricevimento

Il ricevimento è stato curato in ogni dettaglio, con un menu affidato a Lorenzo Montoro, executive chef de ‘Il Flauto di Pan’, il ristorante stellato di Villa Cimbrone. La tavola è stata allestita con tovagliato di raso, candelabri, posate d’argento, porcellane e bicchieri di cristallo, in un’impostazione elegante ma senza eccessi.

La torta nuziale, firmata da Sal De Riso, simbolo dolciario della Costiera Amalfitana, ha aggiunto un tocco di tradizione alla festa. La serata si è conclusa con musica e festa fino a notte, culminando con il taglio della torta e il brindisi degli sposi.

Un anniversario che solleva domande

Mentre Ilary e Bastian celebravano il loro matrimonio, Francesco Totti e Noemi Bocchi festeggiavano il loro anniversario di fidanzamento. Tuttavia, la data scelta per la celebrazione ha sollevato alcune domande sulla cronologia della loro relazione.

Secondo le dichiarazioni di Francesco Totti, la loro storia sarebbe iniziata dopo Capodanno 2021 e consolidata a marzo 2022. Tuttavia, i festeggiamenti del 13 settembre 2026 sembrano suggerire una data diversa, che potrebbe cambiare la percezione della loro relazione. Questo dettaglio ha acceso i riflettori su una questione che potrebbe avere implicazioni significative nella loro storia.

Noemi Bocchi, attualmente parte del cast di Ballando con le Stelle è al centro dell’attenzione mediatica. Gli autori del programma potrebbero cercare di chiarire ulteriormente la cronologia della relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi.