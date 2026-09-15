Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, ma del gruppo si sono perse le tracce: i dettagli.

A Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, un ragazzo di 17 anni sarebbe stato picchiato da un branco di minori. Sul posto la Polizia.

“Quindici contro uno”: ragazzo picchiato da un branco di minori

Ennesimo episodio di violenza con protagonisti minorenni. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, a Porto San Giorgio, nel Fermano, un ragazzo di 17 anni sarebbe stato circondato e picchiato da quindici minori.

Il tutto sarebbe nato da una discussione, col 17enne, che stava passeggiando sul lungomare, che avrebbe fatto notare a uno di loro che non si va in giro con in mano un bastone. Ciò avrebbe procurato la reazione del gruppo nei confronti del ragazzo.

Porto San Giorgio, ragazzo picchiato da un branco di minori: interviene la Polizia

Sempre secondo quanto riportato, gli amici del 17enne preso di mira da un gruppo di quindici minori avrebbe chiamato la polizia di Stato ma, al loro arrivo, del branco si sono perse le tracce. Il 17enne non avrebbe riportato ferite gravi, tanto che non sarebbe nemmeno stato necessario il ricovero in ospedale.

Intanto si indaga per capire esattamente che cosa sia successo e cresce la preoccupazione per la violenza giovanile in continuo aumento negli ultimi anni.