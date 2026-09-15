Il mondo della televisione ha abituato gli ascoltatori ad incroci imprevisti che hanno visto ritornare nei canali dove sono stati lanciati svariati conduttori che hanno deciso di provare esperienze televisive in realtà diverse e una delle più chiaccherate è stata indubbiamente quella di Fabio Fazio che ha lasciato nel 2023 la Rai per approdare a Nove.

Amadeus potrebbe anch’egli tornare

Non solo il noto conduttore che aprirà la prima serata, Carlo Conti, direttore e conduttore del programma che da questa stagione si terrà il mercoledì invece che il venerdì ha parlato anche di Amadeus.

Conti ha spiegato che Amadeus potrebbe anch’egli essere presente in qualità di ospite in una delle puntate del suo show dato che è un grande amico e complice l’ottimo rapporto personale.

Su questo fronte però non ci sono ancora conferme definitive, si tratta quindi di un rumors che se però dovesse venir concretizzato darebbe al programma tutto un altro peso, ampliando la già grande portata che questo ha avuto e rappresentato nel corso degli anni.

Fabio Fazio, il superospite della prima di “Tale e Quale”

“Tale e Quale Show” sta per tornare ad essere protagonista delle serate autunnali del pubblico di Rai 1. Il cambiamento principale è il giorno di messa in onda, infatti passa dal consueto venerdì al mercoledì.

Carlo Conti, come riporta DonnaPop.it, ha spiegato chi sarà il primo superospite del programma, il quarto giudice sarà infatti Fabio Fazio che tornerà dopo 3 anni in Rai dopo l’ultima volta.

Dal 2023 ha infatti un accordo in esclusiva con il canale tv “Nove” il medesimo dove Amadeus ha la conduzione del programma “The Cage”.

Sarà quindi un gradito ritorno per gli amanti del programma che potranno vederlo vestire i panni del giudice – quarto giudice che è diverso in ogni puntata – a commentare le performance dei concorrenti che interpreteranno diverse celebrità dello spettacolo.