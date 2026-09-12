Il ritorno di Marina La Rosa nel reality show più famoso d'Italia

Dopo un’assenza di 26 anni, Marina La Rosa è pronta a fare il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia. La protagonista della prima edizione del Grande Fratello ha deciso di accettare l’invito a partecipare alla nuova edizione del reality show, suscitando grande curiosità tra i fan.

In un video ironico, Marina ha spiegato i motivi del suo ritorno, affrontando l’argomento con la sua tipica schiettezza e ironia.

“Perché dopo 26 anni torno al Grande Fratello? Me lo sono chiesto anch’io”, ha dichiarato, aggiungendo che, nonostante il tempo passato, alcune cose non sono cambiate.

Un’esperienza leggera e divertente

Marina La Rosa ha tenuto a precisare che il suo ritorno non è un’operazione nostalgia, ma un’esperienza affrontata con leggerezza.

“Questa ovviamente non è una replica, è un esperimento, è un gioco, un momento leggero”, ha affermato. “Mi pagano per giocare e per divertirmi, poteva andarmi peggio”, ha aggiunto con un sorriso.

La gieffina ha anche rivolto un messaggio ai suoi follower e ai critici, sottolineando l’importanza di piacersi a se stessi. “A chi mi segue dico grazie, a chi mi critica non dico di non farlo, figuriamoci.

Negli anni ho imparato una cosa importantissima: non bisogna essere capiti da tutti, né piacere a tutti. Basta piacere a se stessi. Io devo dire: mi piaccio”, ha dichiarato.

I nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip

Il cast del Grande Fratello Vip continua a prendere forma con l’annuncio di nuovi concorrenti. Tra i volti già confermati ci sono Jonathan KashanianAlex Belli e Guendalina Tavassi che torneranno nella casa dopo le loro precedenti esperienze nel reality.

Tra i nuovi ingressi, spiccano Alessandro Roncaccia e Federica Morello due volti nuovi per il programma ma già conosciuti dal pubblico della televisione e dei social. Alessandro, noto per la sua partecipazione a Italia Shore conta oltre 78mila follower su Instagram, mentre Federica, ex maestra d’asilo, vanta una community di circa 200mila follower.

Altri possibili concorrenti

Secondo le indiscrezioni, il cast potrebbe includere anche altri nomi come Simone AnnichiaricoMegan RiaValeria Marini e Giulia Provvedi tra gli altri. La nuova edizione del reality show è prevista per partire giovedì 17 settembre su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste.

Con un cast variegato e ricco di personalità, il Grande Fratello Vip si prepara a offrire un’altra edizione ricca di emozioni e sorprese. Non resta che attendere il 17 settembre per scoprire cosa accadrà nella casa più spiata d’Italia.