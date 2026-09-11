Tutto quello che devi sapere sulla nuova stagione di Uomini e Donne

Maria De Filippi torna con Uomini e Donne: ecco i nuovi tronisti, le sorprese nel parterre e le anticipazioni più piccanti.

L’autunno televisivo si accende con il ritorno di Uomini e Donne il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Le registrazioni della nuova stagione sono iniziate tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, promettendo un mix di emozioni, colpi di scena e nuove storie d’amore. Il pubblico è già in trepida attesa per il debutto previsto per lunedì 21 settembre 2026, alle ore 14:45.

Alessandra Mussolini entra nel parterre degli opinionisti

Una delle novità più sorprendenti di questa stagione è l’ingresso di Alessandra Mussolini nel parterre degli opinionisti. Reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip Alessandra ha fatto il suo esordio nelle prime registrazioni, aggiungendosi al cast già composto da Tina CipollariGianni Sperti e Tinì Cansino.

Maria De Filippi ha presentato la nuova opinionista con un gioco a indizi, coinvolgendo i suoi storici collaboratori.

I nuovi tronisti del Trono Classico

Sul Trono Classico i riflettori sono puntati sui nuovi tronisti: Giacomo e Giorgia. Giacomo, un trentenne ex tennista, ha dichiarato di cercare una storia matura e seria. Giorgia, invece, ha già iniziato a conoscere i suoi corteggiatori con alcune esterne.

Non mancano le sorprese anche per Giovanni Grazioso il venditore di brioche catanese che potrebbe entrare nel programma con un ruolo speciale.

Giovanni Grazioso: un ingresso inaspettato

Secondo alcune indiscrezioni, Giovanni Grazioso potrebbe unirsi al cast, ma non come tronista. La produzione avrebbe deciso di metterlo in prova come osservato speciale, per valutare la sua adattabilità alle dinamiche del programma. Se supererà questa fase, le porte per un suo eventuale Trono Classico potrebbero aprirsi in futuro.

Trono Over: Gemma Galgani e le nuove frequentazioni

Nel Trono OverGemma Galgani continua la sua ricerca d’amore. Dopo aver chiuso la frequentazione con Gabriele, Gemma ha iniziato a conoscere due nuovi cavalieri. Anche Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sono tornati in studio per affrontare un confronto dopo la loro rottura. Maria De Filippi è intervenuta per invitarli a chiarirsi lontano dalle telecamere.

La nuova stagione di Uomini e Donne promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena. Tra nuove conoscenze, confronti accesi e sorprese inaspettate, il pubblico non vedrà l’ora di scoprire cosa riserva il futuro ai protagonisti del dating show più amato.