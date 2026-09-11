Anticipazioni Uomini e Donne: cosa è successo nella registrazione del 9 settembre 2026

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa è successo nella registrazione del 9 sett...

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa è successo nella registrazione del 9 sett...

Nella registrazione di Uomini e Donne del 9 settembre 2026, Agnese De Pasquale e Roberto Priolo hanno avuto un acceso confronto, mentre Gemma Galgani ha deciso di rallentare la sua frequentazione con Fabio. Giacomo ha eliminato cinque corteggiatrici.

La registrazione di Uomini e Donne del 9 settembre 2026 ha riservato numerosi colpi di scena, sia nel trono over che in quello classico. Tra le dinamiche più interessanti, spiccano il confronto tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, la decisione di Gemma Galgani di rallentare la sua frequentazione con Fabio, e l’eliminazione di cinque corteggiatrici da parte di Giacomo.

Agnese e Roberto: un confronto acceso

Al centro della registrazione sono tornati Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, dopo la rottura annunciata nella puntata precedente. I due hanno affrontato alcune questioni rimaste in sospeso, ma il confronto non è stato affatto sereno. Tra loro sono emerse diverse incomprensioni, legate anche alla recente vacanza trascorsa insieme e ad alcuni problemi sorti durante la convivenza.

La discussione ha raggiunto un punto tale da rendere necessario l’intervento di Maria De Filippi, che ha invitato Agnese e Roberto a lasciare lo studio per continuare il confronto lontano dalle telecamere. Un altro dettaglio significativo riguarda l’anello di fidanzamento: Agnese lo aveva portato con sé e, durante la registrazione, lo ha restituito a Roberto.

Nuove dinamiche nel trono over

La registrazione ha riservato spazio anche alla frequentazione tra Antonio e Paola. La conoscenza tra i due continua, ma non sembrano avere esattamente la stessa idea su come portarla avanti. Antonio avrebbe manifestato la volontà di avere l’esclusiva, ma Paola lo ha frenato, non essendo ancora pronta per questo passo.

Novità anche per Gemma Galgani, che sta frequentando Fabio. La dama torinese avrebbe deciso di procedere con maggiore prudenza, ammettendo di voler rallentare il ritmo della conoscenza. Gemma non si sentirebbe ancora pronta a esporsi completamente e avrebbe preferito prendersi più tempo prima di lasciarsi andare.

Giacomo elimina cinque corteggiatrici

Passando al trono classico, durante la registrazione è stata mostrata una nuova esterna di Giorgia con uno dei suoi corteggiatori. Grande attenzione anche su Giacomo, che sembra aver deciso di non perdere tempo. Il tronista è stato protagonista di una nuova esterna con una corteggiatrice, ma successivamente ha preso una decisione piuttosto netta.

Giacomo ha infatti eliminato cinque ragazze presenti nel suo parterre. Il tronista non avrebbe percepito da parte delle corteggiatrici un’attrazione sufficientemente forte nei suoi confronti e quindi ha deciso di eliminarle. Questa scelta riflette la sua volontà di procedere con maggiore determinazione nella ricerca della persona giusta.

Le nuove puntate di Uomini e Donne promettono di essere ricche di emozioni e colpi di scena, con i protagonisti che continuano a esplorare le loro relazioni e a fare scelte importanti per il loro futuro sentimentale.