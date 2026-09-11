Elisabetta Canalis e il ritorno in tv con Tu Sì Que Vales

Elisabetta canalis è tornata a brillare sul piccolo schermo italiano, questa volta come membro del cast di Tu Sì Que Vales. La showgirl sarda, nota per la sua carriera internazionale e la vita tra Stati Uniti e Italia, ha condiviso le sue impressioni sull’esperienza televisiva che l’ha vista protagonista.

In un’intervista, Canalis ha espresso grande ammirazione per l’organizzazione del programma, paragonandola a quella dei set americani dove ha lavorato per anni.

La precisione e la professionalità del team di Maria De Filippi l’hanno colpita profondamente, tanto da definirla un’esperienza unica.

L’organizzazione impeccabile di Tu Sì Que Vales

Elisabetta Canalis ha descritto con entusiasmo l’ambiente di lavoro di Tu Sì Que Vales sottolineando come ogni membro del team abbia un ruolo ben definito e una tempistica precisa.

“Arrivo a Tu Sì Que Vales, il programma di Maria De Filippi. Mi trovo benissimo, la cosa incredibile è l’organizzazione. Solo nei set americani è così, ognuno ha un ruolo, una tempistica precisa e perfetta. C’è una professionalità incredibile. Va tutto liscio, ognuno sa benissimo cosa fare, è bellissimo” ha dichiarato la showgirl.

Questa organizzazione meticolosa è uno dei motivi per cui Maria De Filippi è considerata una delle figure più influenti della televisione italiana.

La sua capacità di gestire programmi di successo con ascolti record è un testimone della sua competenza e leadership.

La maturazione personale di Elisabetta Canalis

Vivere tra Italia e Stati Uniti ha permesso a Elisabetta Canalis di acquisire una nuova prospettiva sulla sua carriera e sulla sua vita personale. La showgirl ha riflettuto su come la sua popolarità in Italia sia meno invasiva negli Stati Uniti, permettendole di vivere una vita più normale e apprezzare maggiormente il suo lavoro.

“Se mi guardo indietro? Vivere in un Paese in cui non ho gli ‘strascichi’ di tv mi fa vivere una vita molto normale. Ho la fortuna di vivere un’altra vita. Rispetto a prima sono cresciuta, sono invecchiata fuori e dentro giustamente. Secondo me apprezzo più adesso il lavoro che faccio, ho una testa diversa” ha affermato Canalis.

Questa maturazione ha influenzato anche il suo approccio alla professione, rendendola più consapevole e apprezzativa delle opportunità che le vengono offerte.

Il ritorno di Belén Rodriguez e le novità del cast

Oltre al ritorno di Elisabetta Canalis, Tu Sì Que Vales vede anche il rientro di Belén Rodriguez un’altra figura iconica della televisione italiana. Dopo anni di assenza, Belén tornerà nel programma, ma questa volta non come conduttrice, bensì come protagonista nello spazio dedicato al lip sync.

Secondo le indiscrezioni, Belén sarà coinvolta in esibizioni di playback e potrebbe anche assumere il ruolo di “giudice a tempo” aggiungendo un tocco di divertimento e dinamismo al programma. Questo ritorno è un segnale della continua evoluzione del cast e della volontà di Maria De Filippi di mantenere il programma fresco e coinvolgente.

Elisabetta Canalis e Belén Rodriguez, due volti noti e amati dal pubblico italiano, contribuiranno senza dubbio a rendere questa edizione di Tu Sì Que Vales ancora più speciale e memorabile.