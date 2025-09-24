Gesti che svelano complicità: Elisabetta Canalis è stata immortalata tra sorrisi e sguardi complici davanti agli amici.

Negli ultimi tempi, la possibile relazione tra Alvise Rigo ed Elisabetta Canalis ha catturato l’attenzione dei media e dei fan, alimentando gossip e curiosità. Tra indizi social e apparizioni pubbliche, i due sembrano vivere un’intesa speciale, anche se finora hanno scelto di mantenere un profilo discreto. Gli eventi recenti, tuttavia, suggeriscono che la loro vicinanza potrebbe essere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: percorsi professionali e incontri casuali

Alvise Rigo, 32 anni, veneziano, ha guadagnato notorietà partecipando a Ballando con le stelle e successivamente ha intrapreso la carriera di attore e modello. Tra i suoi progetti recenti figurano il film Nuovo Olimpo, la fiction Che Dio ci aiuti 7, la serie Netflix “Il rifugio atomico” e un prossimo film di Pedro Almodóvar.

Sul fronte sentimentale, il suo nome era stato collegato a Michelle Hunziker, mentre il presunto colpo di fulmine con Elisabetta Canalis sarebbe nato sul set del reality Netflix Physical: da 100 a 1, girato a Torino.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono una coppia? Il segnale d’amore scatena i fan

Il 19 settembre, in occasione del lancio della serie Netflix “Il rifugio atomico”, Alvise Rigo ha fatto parlare di sé non solo per il ruolo nella produzione spagnola, ma anche per la compagnia inaspettata. Elisabetta Canalis, arrivata a Milano per la Fashion Week, è stata fotografata insieme all’ex rugbista prima dell’inizio dell’evento. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano gesti di complicità e intimità tra i due, con sorrisi e carezze che hanno lasciato poco spazio a interpretazioni alternative.