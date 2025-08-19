Gossip, indiscrezioni, sguardi che si incrociano. Negli ultimi giorni, il nome di Alvise Rigo non smette di circolare vicino a quello di Elisabetta Canalis. E non si tratta solo di chiacchiere da social. Le voci arrivano dai ristoranti di Los Angeles, dalle stories Instagram, dai dettagli che i fan non possono ignorare. Ma chi è davvero Alvise? E cosa lega i due?

Elisabetta Canalis e l’ex rugbista che conquista i riflettori

Classe 1992, Venezia, Alvise Rigo ha iniziato la sua carriera sui campi da rugby: Mogliano Rugby, Valsugana, CUS Padova, Lazio Rugby, Petrarca. Serie A, Eccellenza, infortuni che fermano tutto. La carriera da atleta si interrompe, ma lui non si ferma. Milano diventa il suo nuovo campo di gioco: personal trainer, model, sicurezza per vip come Al Pacino, Bella Hadid e Kendall Jenner. Poi la tv: Sanremo 2020 con Antonella Clerici, Ballando con le stelle, I Soliti Ignoti, Celebrity Chef, Boomerissima. 2023: debutto come attore in Che Dio ci aiuti e Nuovo Olimpo di Ferzan Özpetek. Il suo passato sportivo e la sua nuova vita mondana fanno di Rigo un personaggio affascinante e già noto, pronto a finire sotto i riflettori del gossip, con la bellissima Elisabetta Canalis.

Elisabetta Canalis tra Los Angeles e gossip: nuovi indizi sul presunto legame con Alvise Rigo

E qui entra Elisabetta Canalis. I due sono stati visti insieme più volte, tra chiacchiere leggere e passeggiate a Los Angeles. Rigo con Josie, il cane di Elisabetta. Poi una storia Instagram, un lampo di lei sullo schermo. Nessuna conferma ufficiale. Solo indizi che parlano da soli. Lei, 46 anni, reduce dalla separazione dal chirurgo Brian Perri, padre di Skyler Eva. Lui, 32, da sempre molto riservato. Ma ora… il gossip li osserva. Movimenti social, uscite pubbliche, occhi dei fan attenti a ogni dettaglio. Sarà un nuovo amore? O solo amicizia stretta? Gli indizi ci sono. E la curiosità cresce.