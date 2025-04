Elisabetta Canalis è rientrata in Italia senza il fidanzato Georgian Cimpeanu. È finita la loro storia d’amore? Ecco l’ultima indiscrezione.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: la storia d’amore

Dopo la separazione dal marito Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva, Elisabetta Canalis si è fidanzata con il suo insegnante di kickboxing Georgian Cimpeanu. Lui, di origini rumene, ha 14 anni in meno dell’ex velina ma la loro è sempre sembrata una relazione sana e felice anzi, non è da tanto tempo che erano andati a convivere. Ma ecco che adesso si stanno intensificando le voci circa una rottura tra i due. Ecco l’ultima indiscrezione.

È finita tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu? L’indiscrezione

Elisabetta Canalis è rientrata a Milano da Los Angeles per alcuni impegni di lavoro. Impossibile non notare l’assenza di Georgian Cimpeanu, con cui, tra l’altro, non ha più postato foto da diversi mesi. Il settimanale Chi dà infatti per certa la rottura tra i due non per tradimenti ma per problemi legati alla relazione. Insomma, pare proprio che Elisabetta Canalis sia tornata quindi single dopo due anni di relazione con Georgian Cimpeanu. Aspettiamo conferme dalla diretta interessata.