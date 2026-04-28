Samira Lui è uno dei volti più amati del palinsesto televisivo di Mediaset accanto a Gerry Scotti nella nuova edizione de “La Ruota della Fortuna” è stata molto apprezzata dal pubblico e la sua carriera televisiva ha fatto un passo in avanti notevole, difatti guarda con ottimismo al futuro in questo campo.

Samira Lui, futuro lavorativo nel network tv milanese

Samira Lui infatti è ancora impegnata ad essere la spalla attiva di Gerry Scotti ne “La Ruota della Fortuna” programma che andrà in onda sino a fine giugno. Poi per lei è previsto un momento di pausa.

Si era pensato inizialmente alla conduzione di un programma estivo ma l’ipotesi è stata definitivamente scartata, tuttavia nel suo futuro il ruolo di conduttrice arriverà presto.

Mediaset vedrà il debutto per l’estate di “The Wall” con un cambio al vertice, ci sarà infatti Max Giusti al posto di Gerry Scotti, come peraltro già accaduto con “Caduta Libera”.

Il tempo libero permetterà alla modella di vedere e programmare il suo futuro lavorativo in cerca di stabilità per costruirsi la vita futura.

In pausa il matrimonio con il fidanzato Luigi Punzo

Sul fronte amoroso si pensava mancasse pochissimo al fatidico sì con Luigi Punzo, fidanzato di Samira Lui, da lei considerato come prescelto per la costruzione della sua famiglia, ciò nonostante il lavoro sembra avere la priorità.

Difatti, come riportato da Leggo.it l’opportunità delle nozze è stata momentaneamente archiviata, la conduttrice tv si deve focalizzare su nuovi progetti televisivi ed avere la sicurezza necessaria per fare il grande passo.

Come annunciato da Laura Zanetti di DiPiùTv per Samira Lui il futuro, oltre a vederla ancora accanto a Gerry Scotti, a partire da settembre, la vedrà come conduttrice di un programma di una delle reti Mediaset. Al momento resta ancora un mistero ma c’è sicurezza in merito a questa assoluta novità per la sua carriera.