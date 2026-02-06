La serata del 5 febbraio di Striscia La Notizia è iniziata con un ingresso che ha catalizzato l’attenzione. Si tratta di Samira Lui, finita al centro di battute e provocazioni dei conduttori Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. Non è inedito che alla showgirl venga insinuato di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica, tanto che di recente, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, aveva affrontato l’argomento dichiarando: “Non ho nulla contro la chirurgia.

Non avrei problemi a dire tutto quello che ho fatto. Mi sono rifatta il seno. In viso non ho però fatto niente”, come si legge in Caffeinamagazine.it.

Samira Lui a Striscia la Notizia al centro di battute e provocazioni dei conduttori

Dopo averle dato il benvenuto, i due conduttori hanno subito afferrato l’assist, insinuando con tono ironico che la showgirl fosse completamente rifatta. È stato Greggio a lanciare la sua sfida scherzosa, annunciando: “Dobbiamo tentare un grande esperimento televisivo mai fatto a Striscia. Un’edizione straordinaria di Fatti e Rifatti con la protagonista presente in studio. Chi è? Sei tu”. La risposta scherzosa di Samira non si è fatta attendere: “Ma cosa c’entro? Cosa dite? Io non sono tutta fatta e rifatta. Voi siete due delinquenti”. Da quel momento la scenetta ha preso forma, con il videowall che proiettava una serie di fotomontaggi, versioni caricaturali e grottesche della showgirl. Di fronte a quelle immagini, Samira è scoppiata a ridere e ha commentato: “Ma cos’è questa roba? L’avete fatta voi? Sono io? Sembro quello di Toy Story, invece in quest’altra foto sembro Elio e le Storie Tese”.

Samira Lui a Striscia la Notizia: “Sono come mi ha fatta mia mamma”

Quando l’atmosfera era ormai distesa dalle risate, Greggio ha fatto una nuova battuta osservando: “Diciamo che eri un pochino diversa. Ma guardate com’è bella adesso. Un peccato si sia ritoccata. Eri meglio al naturale, poi la verdura fa sempre bene”. Poco dopo è arrivata anche la stoccata di Iacchetti: “C’è chi compra una vocale e chi si compra un ritocchino”. Samira, sempre con il sorriso, ha continuato a respingere le allusioni replicando: “Non io, non io. Non so se resisterò stasera con voi. Ho paura”. A quel punto Greggio ha scherzato un’ultima volta dicendo: “Complimenti e complimenti soprattutto al chirurgo”. Ma la showgirl non ha mollato la presa nemmeno per un istante e ha ribadito la sua posizione: “Non è vero che sono ritoccata. Sono come mi ha fatta mia mamma”.