Negli ultimi giorni, un rumor starebbe facendo molto parlare: Samira Lui sarebbe tra i nomi presi in considerazione per affiancare Carlo Conti al prossimo Festival di Sanremo, come riporta Caffeinamagazine.it. La showgirl sta vivendo un momento molto brillante dal punto di vista della sua carriera, lanciata col successo de “La ruota della fortuna”.

Ora si vocifera della sua presenza al Festival della Canzone Italiana, come dall’indiscrezione riportata dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, e questo avrebbe generato una scossa mediatica.

Samira Lui al Festival di Sanremo? L’indiscrezione

“Samira Lui verso il Festival di Sanremo… È bastata questa indiscrezione circolata in rete a scuotere gli animi ai piani alti di Viale Mazzini…”, racconta Dandolo, che sottolinea come la semplice voce abbia creato agitazione in Rai. Tra l’altro, secondo quanto riportato da Oggi, l’indiscrezione avrebbe suscitato scompiglio anche nell’entourage di Stefano De Martino, conduttore di “Affari Tuoi”. “Ha infastidito soprattutto l’entourage…”, si legge nell’articolo, dove viene spiegato che la possibile partecipazione di Samira a Sanremo potrebbe essere vista come sorta di promozione a “La ruota della fortuna”, il game show firmato Mediaset che, nelle ultime settimane, si contende il primato degli ascolti proprio col programma di De Martino.

Samira Lui al Festival di Sanremo? Una decisione che spetta al direttore artistico

Il giornalista evidenzia come la possibile presenza della showgirl sul palco dell’Ariston potrebbe consistere di fatto in un riconoscimento al successo del format di casa Mediaset e, contemporaneamente, essere una mossa in grado di attrarre un pubblico giovane e trasversale. La decisione finale spetterà però a Carlo Conti che, come conduttore e direttore artistico del Festival, gestirà sia le scelte artistiche che gli equilibri televisivi tra reti concorrenti. “Chissà se il conduttore di Tale e Quale Show si lascerà condizionare dalle pressioni: avere a Sanremo il personaggio tv del momento sarebbe un gran colpo…”, scrive ancora Dandolo, lasciando intendere che la decisione non appare scontata. Qualsiasi sarà la decisione di Carlo Conti, che fu proprio lui a lanciare la showgirl nel 2022 volendola nel cast di “Tale e Quale Show”, di fatto Samira Lui emerge attualmente come una delle figure più in vista dello spettacolo italiano.