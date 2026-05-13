Pupo contro Scanu: il voto di Sanremo 2010 torna al centro del dibattito

Pupo torna a parlare di Sanremo 2010 e scatena la replica di Valerio Scanu: tensione in studio e difese d'ufficio

Durante la puntata de La Volta Buona trasmessa il 12 maggio 2026, Pupo ha rievocato con tono critico la finale del Festival di Sanremo 2010, riaprendo un dibattito che da anni divide il pubblico. Nel corso del collegamento con la conduttrice Caterina Balivo, l’artista ha sostenuto che il risultato finale sarebbe cambiato se non fosse intervenuto un particolare meccanismo di voto, insinuando che la modifica nelle modalità di scrutinio abbia favorito i concorrenti più giovani.

Le sue affermazioni non sono passate inosservate: nello studio si sono generate repliche immediate, con prese di posizione nette a difesa della vittoria di Valerio Scanu. La discussione ha toccato temi come la trasparenza del televoto, la legittimità delle procedure e la delicatezza di sollevare sospetti in assenza dell’interessato presente. Il confronto ha mescolato ricordi personali, considerazioni tecniche e accuse che ormai appartengono alla memoria mediatica del festival.

Le parole di Pupo e l’accusa sul televoto

Nel suo intervento, Pupo ha sostenuto che nella serata decisiva furono introdotte modifiche che avrebbero annullato o ridimensionato i voti espressi in precedenza, determinando così un ribaltamento di risultati. Secondo l’ospite, il passaggio a un sistema diverso ha avvantaggiato i più giovani e chi aveva una fanbase attiva su dispositivi mobili: un’accusa diretta al ruolo del televoto nel decretare i vincitori.

Questo tipo di osservazione riporta all’attenzione il concetto di meccanismo di voto come elemento chiave nella gestione dei grandi concorsi televisivi.

Cosa ha detto esattamente in tv

Pupo ha ricordato di essere arrivato secondo a Sanremo 2010 e ha spiegato che, a suo avviso, «se non ci fossero state quelle votazioni con annullamento dei voti di prima e tutto il meccanismo particolare, avremmo vinto noi». La frase, rilanciata in studio, è stata pensata per sottolineare una percezione di squilibrio del processo di voto, non tanto per negare il valore artistico degli altri concorrenti. Nel discorso sono emersi termini tecnici come annullamento dei voti e modalità di voto tramite telefono fisso e cellulare, che hanno acceso il dibattito.

Le reazioni in studio e la difesa di Scanu

Immediata la reazione di chi ha preso le parti di Valerio Scanu: Vladimir Luxuria ha difeso la bontà del risultato, affermando che Scanu non è stato un raccomandato e che la sua vittoria è legittima. Dall’altra parte, Caterina Balivo ha sottolineato che certe accuse andrebbero espresse davanti all’interessato, evidenziando come il contraddittorio sia parte integrante di un confronto corretto. La tensione in studio ha mostrato la difficoltà di mediare tra memoria storica e equità procedurale.

Il botta e risposta che non si è fatto attendere

La querelle è proseguita oltre il collegamento: Valerio Scanu ha replicato con fermezza, definendo le affermazioni «bugie» e ricordando che il meccanismo di voto non era come è stato descritto. Scanu ha citato anche la pratica dei call center e altre dinamiche che, a suo dire, spiegano meglio la complessità dei voti di quell’anno, respingendo l’idea di un vantaggio ingiusto a favore della sua figura.

Perché la polemica non si spegne

Questa ricomparsa del tema testimonia come il Festival di Sanremo sia sempre stato molto di più di una gara canora: è spazio di memoria collettiva, rivalità artistiche e narrazioni mediatiche che si manifestano a distanza di anni. Le questioni sul televoto, sulle procedure e sulla percezione di imparzialità emergono ciclicamente ogni volta che un protagonista torna a parlare degli eventi passati, mantenendo vivo il confronto pubblico su regole e fiducia nel sistema.

Una chiusura aperta

Non è chiaro se il dibattito porterà a nuove verifiche o se resterà un episodio di cronaca televisiva. Resta però evidente che le dichiarazioni rilasciate il 12 maggio 2026 hanno riacceso discussioni mai completamente sopite: tra memoria personale, interpretazioni tecniche del meccanismo di voto e la necessità di rispetto per gli artisti coinvolti, il caso Sanremo 2010 continua a suscitare reazioni forti e posizioni opposte.