Nicolò Scalfi ospite da Max Giusti: cosa fa oggi il campione di Caduta Libera

Il volto che molti ricordano dalle puntate di Caduta Libera è riapparso sugli schermi di Canale 5 nello speciale condotto da Max Giusti. Durante l’apparizione il protagonista ha mostrato un look diverso, con capelli ricci, barba più folta e occhiali, che non sono un vezzo estetico ma la conseguenza della miopia. Nel corso della trasmissione il pubblico ha ripercorso il suo percorso televisivo: dalle vittorie alle scelte personali, fino alle ambizioni professionali che ora coniuga con il ritorno agli studi.

L’ospite ha ricordato i numeri che lo hanno reso famoso: in 88 puntate classiche più alcune speciali ha raggiunto un bottino complessivo di 838.000 euro, di cui circa 100.000 euro derivanti dagli speciali. All’interno dello studio è stato sfidato e ha vinto contro un altro concorrente, ma soprattutto ha parlato di ciò che sta facendo oggi: ha 27 anni e sta completando la laurea magistrale in DAMS con indirizzo in tv e cinema, vivendo un periodo di Erasmus a Valencia, mentre progetta di entrare nel mondo televisivo terminati gli studi.

La reunion con Christian Fregoni e l’aneddoto della sfida

Una delle scene più attese è stata la ritrovata complicità con Christian Fregoni, noto al grande pubblico come il “bagnino di Caduta Libera”. I due hanno scelto di duellare ancora una volta davanti alle telecamere: Scalfi ha optato per il suo numero preferito e ha invitato il suo amico a giocare con lui. Fregoni, originario di Brescia, ha ricordato la sua esperienza in trasmissione e ha confermato di aver vinto 270.000 euro durante la partecipazione del 2019. La sfida si è conclusa con l’uscita di scena di Christian, inghiottito dalla botola, dopo un commosso saluto alla fidanzata, confermando così la vita privata stabile lontano dai riflettori.

Un legame nato fuori dal quiz

L’amicizia tra i due campioni risale a sei anni fa, quando si sono conosciuti in occasione di una registrazione per uno speciale di Avanti un altro. Da allora il rapporto è rimasto saldo, con frequenti incontri e scambi di supporto professionale e personale. Scalfi ha più volte elogiato Christian in passato, evidenziando come occasioni televisive possano trasformarsi in rapporti duraturi. Questi episodi ricordano che dietro i numeri e la popolarità ci sono relazioni costruite nel tempo, lontane dalle dinamiche effimere del piccolo schermo.

Come ha speso i soldi e le scelte fuori dal clamore

Nonostante l’ampia somma conquistata con il game show, Scalfi ha mantenuto un approccio prudente e razionale alla gestione delle risorse. In interviste precedenti ha spiegato di aver messo da parte la maggior parte dei guadagni, concedendosi però qualche piacere: una Mazda3 nuova, regali per la famiglia tra cui una cucina per la madre e vacanze pagate per amici. Queste scelte dimostrano una volontà di equilibrio tra piaceri personali e sicurezza futura, oltre a un’attitudine a pianificare piuttosto che sperperare in acquisti impulsivi.

Social, proposte e limiti

Sui social network il giovane mantiene una presenza misurata e non ha intenzione di trasformarsi in influencer: conferma di non trarre guadagno significativo dalle piattaforme e di usare persino un telefono datato. Nonostante le offerte ricevute per monetizzare la visibilità, ha rifiutato soluzioni come OnlyFans e ha preferito proseguire gli studi. Ha invece manifestato interesse per il mondo della comunicazione sportiva: il sogno di lavorare nella gestione della comunicazione di una squadra e di contribuire a entusiasmare i tifosi rimane un’ipotesi concreta per il suo futuro professionale.

Progetti futuri e i rifiuti alle proposte televisive

Scalfi si mostra selettivo anche rispetto alla partecipazione a reality: ha escluso l’ipotesi di una partecipazione al Grande Fratello Vip, mentre in passato si era dimostrato più aperto all’idea de L’Isola dei Famosi, esperienza che in passato gli aveva anche attirato interesse mediatico. Al momento però la priorità resta il completamento della laurea magistrale e l’ingresso professionale nel settore televisivo, ambito in cui spera di mettere a frutto competenze acquisite tra studio e on air. La sua storia è un esempio di come la popolarità possa convivere con scelte misurate e progetti concreti per il futuro.

In sintesi, il ritorno in televisione di Nicolò Scalfi non è solo un tuffo nel passato da campione, ma la testimonianza di un percorso in divenire: risparmi oculati, legami longevi nati davanti alle telecamere e la determinazione a costruire una carriera solida dopo gli studi. Il ragazzo resta sotto i riflettori, ma con un’attenzione evidente alla sostenibilità delle scelte personali e professionali.