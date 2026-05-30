Flora Canto racconta la sua esperienza tra Zelig, LOL e le rivalità nel mondo comico

Flora Canto affronta la complessità del suo ruolo nel mondo dello spettacolo, commenta le polemiche intorno a Enrico Brignano e svela preferenze e delusioni professionali

Nel corso di una lunga chiacchierata in podcast, Flora Canto ha toccato temi personali e professionali che spaziano dalla percezione pubblica del suo status di moglie di Enrico Brignano fino ai rapporti tra donne nel settore della comicità. L’intervista ha rivelato punti di vista netti sulla telefericità, sulle dinamiche di gruppo e su alcune esperienze televisive che l’hanno segnata.

Il peso del cognome e la percezione del pubblico

Flora ha spiegato con chiarezza che il legame matrimoniale con Brignano non è mai stato un lasciapassare automatico per la sua carriera. «Non sono una raccomandata», ha sottolineato, precisando che la presenza del marito nel panorama comico nazionale spesso ha creato aspettative o sospetti sulla sua strada professionale.

Per lei, la notorietà altrui è stata più spesso un problema che un vantaggio pratico.

Questo concetto porta con sé una distinzione importante: per molte persone il sostegno di un partner celebre equivale a opportunità immediate, ma Flora evidenzia come nel suo caso la realtà sia diversa. Il fatto di non comparire quotidianamente in video ha rafforzato la necessità di affermare la propria identità artistica senza riduzioni dovute al nome di famiglia.

La comicità femminile: limiti, stereotipi e libertà

Un tema ricorrente dell’intervista è stata la relazione tra aspetto fisico e comicità. Flora ha fatto notare che, paradossalmente, la bellezza può diventare un ostacolo nel repertorio comico femminile, dove spesso si ironizza su goffaggine, difetti o disavventure amorose. In quel contesto una figura «tradizionalmente bella» rischia di perdere credibilità nel proporre certi sketch.

Ruolo e identità: comica o conduttrice?

Pur riconoscendo la propria inclinazione all’umorismo, Flora preferisce definirsi prima di tutto conduttrice. La comicità è per lei un valore aggiunto e una dote innata, ma non il marchio esclusivo della sua professione. Questa scelta di identità professionale influisce sulle scelte di progetto e sulla percezione che i colleghi hanno di lei in ambiti come programmi di intrattenimento e show comici.

Televisione, sogni professionali e scelte sbagliate

Tra i desideri televisivi di Flora c’è il sogno di condurre Zelig, programma simbolo della comicità in Italia che rappresenterebbe per lei un ritorno a un tipo di varietà classico. Allo stesso tempo, si dichiara affezionata alla tv del passato, citando format che univano musica e varietà come modelli di intrattenimento che vorrebbe rivisitare.

Esperienze recenti: LOL e valutazioni a posteriori

Flora ha ammesso di avere ricordi contrastanti dell’esperienza a LOL – Chi Ride è Fuori. Il format, di per sé, le sembra eccellente, ma la sua partecipazione non è stata vissuta come una piena riuscita personale: la percezione altrui del suo ruolo di comica e la presenza di colleghi con cui aveva legami privati hanno influito sulla sua esperienza, portandola a considerare la partecipazione un errore alla luce del risultato.

Rapporti con le colleghe: solidarietà assente e casi di conflitto

Uno degli aspetti più duri emersi è la scarsa solidarietà percepita nel mondo delle comiche. Flora ha raccontato di episodi in cui non solo non ha trovato sostegno, ma ha vissuto atteggiamenti ostili: in particolare ricorda un caso di mobbing sul set da parte di una collega più anziana durante un programma condiviso, un’esperienza che l’ha segnata professionalmente ed emotivamente.

Copiature sui social e riferimenti positivi

Oltre al conflitto, Flora segnala anche la pratica, sempre più frequente, di imitare i contenuti altrui sui social: alcune colleghe le avrebbero copiato i reel su Instagram. Malgrado ciò, la sua lista di ammirazione comprende artiste come Valeria Graci, Virginia Raffaele e Paola Cortellesi, figure che riconosce per talento e solidità artistica.

Infine, durante il dialogo è spuntato anche un aneddoto sul rapporto professionale tra Enrico Brignano e Lunetta Savino: Flora ha ripercorso con tono ironico alcuni ricordi di set per spiegare come certe dichiarazioni vadano inserite nel contesto specifico delle dinamiche cinematografiche e televisive. Nel complesso, l’intervista mette in luce la volontà di Flora Canto di ritagliarsi uno spazio autonomo, affrontando senza remore le contraddizioni del mondo dello spettacolo.