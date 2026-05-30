The 50 su Prime Video: quanto hanno guadagnato i concorrenti del reality

Lo show riunisce 50 tra influencer, volti televisivi e creator in un castello per prove e scommesse: tempi di registrazione, struttura del montepremi e dettagli sui compensi dei partecipanti.

Il nuovo reality di Prime Video ha raccolto cinquanta figure del mondo social e televisivo in una produzione che oscilla tra il gioco competitivo e la convivenza forzata. The 50 mescola influencer, volti noti della tv e creator in una cornice unica: una struttura isolata dove si alternano sfide in arena e dinamiche di gruppo.

Le riprese sono durate diversi giorni e, come raccontato dagli interessati, si sono svolte in un periodo indicativo compreso tra il 15 e il 22 settembre, con un primo raduno avvenuto il 17 settembre. In questa sede gli autori hanno registrato prove, interazioni e confronti che poi sono stati montati per la messa in onda sulla piattaforma.

Il meccanismo del format e il destino del montepremi

Alla base del programma c’è una struttura pensata per coinvolgere lo spettatore anche da casa: le sfide in arena aumentano il montepremi, ma con un colpo di scena. Il premio finale non viene consegnato al partecipante vincitore, bensì a uno dei suoi follower che avrà indovinato il nome del vincitore partecipando a una piattaforma di scommessa online.

L’idea è di trasformare un format registrato in un evento interattivo, avvicinando community e creator.

Una dinamica che unisce gioco e interazione

Il sistema di scommessa dispone di una estrazione finale tra gli utenti che hanno puntato correttamente: il montepremi stimato negli articoli critici si aggira intorno ai 50.000 euro complessivi in varie forme, anche se in alcuni casi viene specificato che la vincita per il follower può essere distribuita tramite gift card o premi non strettamente monetari.

Compensi dei concorrenti: cifre, bonus e simulazioni

Partecipare a The 50 non era gratis: i concorrenti hanno ricevuto un compenso iniziale in funzione della loro popolarità. Fonti giornalistiche riportano contratti con una forbice che va dai 1.000 ai 1.500 euro per i profili meno noti fino agli 8.000/9.000 euro per le figure più riconoscibili. A questa cifra di base si aggiungeva una diaria giornaliera e dei bonus legati alla permanenza.

Diaria e incentivi

Secondo le stesse ricostruzioni, ogni giorno trascorso nel castello avrebbe fruttato circa 500 euro al concorrente, con un ulteriore incentivo calcolato come percentuale del gettone d’ingresso per chi superava il quinto giorno (ad esempio un 10% in più rispetto al budget iniziale). Nel complesso, questi elementi servivano da leva per mantenere alta la competitività e spingere i partecipanti a proseguire nelle prove.

Esempi pratici: simulazioni di guadagno e casi reali

Prendendo come riferimento le cifre pubblicate, un partecipante con popolarità media avrebbe potuto incassare una somma interessante. Ipotesi di calcolo diffuse dai media: un gettone iniziale di 4.000 euro, più circa 400 euro per il bonus del quinto giorno e 4.000 euro per otto giorni di diaria (8 x 500). In caso di vittoria individuale, sarebbe poi arrivato un bonus aggiuntivo di circa 10.000 euro, per un totale teorico di circa 18.400 euro.

Cosa succede ai meno famosi

I concorrenti eliminati immediatamente non rimanevano a mani vuote: anche chi veniva estromesso durante la prima prova avrebbe ricevuto comunque il gettone d’ingresso minimo, stimato intorno a 1.000 euro. Nonostante l’impegno ridotto, la cifra rappresenta un riconoscimento economico per la partecipazione e la disponibilità a filmare contenuti in un contesto di produzione professionale.

Cast, atmosfera e prime reazioni

Il cast riunisce nomi noti del piccolo schermo e creator: dalla vecchia guardia dei reality a giovani star dei social. Tra i concorrenti emergono profili come Antonella Elia, Paola Caruso, Francesco Chiofalo, Giulia Sara Salemi e altri creator e personaggi che spesso appaiono in programmi simili. La convivenza stretta ha generato tensioni, alleanze e momenti classificabili come trash o esuberanti, ingredienti che molti spettatori cercano nei reality contemporanei.

I riferimenti culturali e il tono del programma

Critici e commentatori hanno descritto lo show come un mix tra formati noti: un tocco di The Traitors per l’isolamento e la tensione sociale, qualche eco di Squid Game nelle prove ad alto impatto, e il classico ritmo da reality anni ’90 nella gestione dei personaggi più iconici. L’insieme crea un ritratto del mondo della fama contemporanea, dove i confini tra celebrità tradizionale e creator si assottigliano.

In sintesi, The 50 si propone come esperimento: unire spettacolo, strategia e interazione digitale restituendo al pubblico un ruolo attivo nella convergenza tra intrattenimento registrato e partecipazione online. Le cifre dei compensi e le regole economiche sottolineano come la produzione abbia modellato incentivi per spingere i concorrenti a competere, mentre la scelta dei partecipanti riflette il panorama mediale del momento.