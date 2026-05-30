Champions League, la finale: oggi Psg-Arsenal - Diretta

(Adnkronos) - È il giorno della finale di Champions League. Oggi, sabato 30 maggio, il Paris Saint-Germain sfida l'Arsenal - in diretta tv e streaming - nell'ultimo atto della massima competizione europea. Il Psg, campione d'Europa in carica dopo aver battuto l'Inter nel 2025, arriva al match dopo...

(Adnkronos) – È il giorno della finale di Champions League. Oggi, sabato 30 maggio, il Paris Saint-Germain sfida l’Arsenal – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto della massima competizione europea. Il Psg, campione d’Europa in carica dopo aver battuto l’Inter nel 2025, arriva al match dopo aver sconfitto il Bayern Monaco in semifinale, mentre la squadra di Arteta ha superato l’Atletico Madrid di Simeone.

Nella scorsa edizione il Psg ha battuto l’Inter in finale 5-0.

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