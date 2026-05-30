Home > Flash news > Donna trovata morta in casa a Ferrara, fermato il marito Donna trovata morta in casa a Ferrara, fermato il marito (Adnkronos) - Nella notte una donna è stata trovata morta in un’abitazione a Ferrara. Il marito è stato fermato dalla Polizia. ---cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)... di Adnkronos Pubblicato il 30 Maggio 2026 alle 16:04 © Riproduzione riservataultimora (Adnkronos) – Nella notte una donna è stata trovata morta in un’abitazione a Ferrara. Il marito è stato fermato dalla Polizia. — cronaca webinfo@adnkronos.com (Web Info)