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Milton Morales, dalla convocazione al ruolo di riserva per l'Isola dei Famosi

Milton Morales, dalla convocazione al ruolo di riserva per l'Isola dei Famosi

Milton Morales racconta di un provino convincente per L'Isola dei Famosi, di una mezza conferma a gennaio e di una mancata firma a maggio: al momento sarebbe rimasto come riserva, nonostante il desiderio di tornare in tv.

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La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si prepara a registrare le puntate con una formula diversa dalle precedenti: non più in diretta ma confezionata in stile Pechino Express. Tra i nomi corteggiati dai casting c’è stato anche Milton Morales, volto noto della tv dei primi anni Duemila, che racconta un percorso a tappe tra speranze, promesse e una posizione al momento incerta.

Il percorso di selezione e il provino

Secondo il racconto dello stesso Milton, i contatti con la produzione sono iniziati a settembre e i provini sono proseguiti in autunno. L’ex ballerino parla di un colloquio durato più di trenta minuti e di un feedback inizialmente positivo: era stato un bel colloquio, tutti erano rimasti contenti.

Queste fasi di selezione fanno parte del normale iter di casting, dove il candidato viene valutato sotto il profilo televisivo, fisico e relazionale.

La mezza conferma e la gestione degli impegni

Da gennaio, racconta Morales, la situazione sembrava evolversi verso una conferma: gli era stato comunicato all’agente di «tenerlo libero» e gli era stata prospettata la firma del contratto a maggio.

In base a questa indicazione l’ex volto tv ha rinunciato a impegni professionali in Sud America, confidando nella parola data dalla produzione. La gestione delle convocazioni durante i casting può richiedere sacrifici logistici e professionali, soprattutto per chi lavora su più mercati.

Il dietrofront: riserva o esclusione definitiva?

La doccia fredda è arrivata con la comunicazione che lo vede, al momento, fuori dalla rosa dei partenti ufficiali: pare che gli autori lo considerino una riserva piuttosto che un concorrente confermato. Questo non esclude un ingresso successivo, viste le dinamiche dei reality, dove ritiri e sostituzioni sono frequenti. Morales mostra delusione, ma mantiene un atteggiamento pragmatico: «Non mi deprimo, ho tante cose da fare».

Le ragioni di un dispiacere legittimo

Per Milton si trattava di un ritorno voluto: aveva dichiarato in passato che L’Isola dei Famosi è il format che più si adatta al suo carattere isolano e combattivo. Il disappunto nasce non soltanto per la mancata partenza, ma anche perché era stata data una parola che lo aveva portato a modificare altri impegni. Dal punto di vista della produzione, preferire un altro profilo può dipendere da equilibri di cast, esigenze narrative o logistiche.

Il percorso professionale e gli episodi che hanno segnato la carriera

Milton Morales ha conosciuto la notorietà nei primi anni 2000: partecipazioni a programmi come La Fattoria e Reality Circus, ospitate, calendari e performance che lo hanno reso un volto popolare. Tuttavia, la sua carriera ha subito cambiamenti importanti dopo il 2006, quando l’agenzia che lo seguiva si ritirò e la collaborazione con un nuovo agente si interruppe a seguito di vicende giudiziarie che coinvolsero quest’ultimo.

L’arresto a Miami e la versione di Morales

Nel 2017 l’ex ballerino è stato arrestato a Miami con l’accusa di essersi spacciato per agente di polizia. Morales ha sempre sostenuto che si sia trattato di un malinteso: in trasmissioni televisive successive, come la sua ospitata a Domenica Live nel 2018, ha raccontato la sua versione dei fatti, spiegando di aver fermato una poliziotta in borghese per motivi di sicurezza stradale e di non essersi mai presentato con un distintivo ufficiale, ma solo con una placca da addetto alla sicurezza. Episodi come questo hanno contribuito a complicare il reinserimento nel mondo dello spettacolo.

Cosa potrebbe succedere ora e possibili sviluppi

Nonostante l’esclusione apparente, la posizione di riserva lascia aperta la possibilità di un ingresso in corsa: è noto che i reality subiscono modifiche dell’ultimo minuto per infortuni, ritiri o scelte di palinsesto. Parallelamente, l’edizione in preparazione prevede diverse novità di conduzione e formato, con nomi come Selvaggia Lucarelli accostati alla conduzione e una produzione che predilige registrazioni più strutturate rispetto al passato.

Per Milton Morales resta la voglia di tornare in vista: oltre alla televisione, continua a dedicarsi all’arte, alla pittura e alla scultura, evidenziando una capacità di reinventarsi. La sua storia è quella di un personaggio televisivo che ha attraversato alti e bassi e che, anche oggi, rimane in attesa di un’occasione per rientrare alla ribalta.