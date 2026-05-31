Milton Morales, dalla convocazione al ruolo di riserva per l'Isola dei Famosi

Milton Morales racconta di un provino convincente per L'Isola dei Famosi, di una mezza conferma a gennaio e di una mancata firma a maggio: al momento sarebbe rimasto come riserva, nonostante il desiderio di tornare in tv.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si prepara a registrare le puntate con una formula diversa dalle precedenti: non più in diretta ma confezionata in stile Pechino Express. Tra i nomi corteggiati dai casting c’è stato anche Milton Morales, volto noto della tv dei primi anni Duemila, che racconta un percorso a tappe tra speranze, promesse e una posizione al momento incerta.

Il percorso di selezione e il provino

Secondo il racconto dello stesso Milton, i contatti con la produzione sono iniziati a settembre e i provini sono proseguiti in autunno. L’ex ballerino parla di un colloquio durato più di trenta minuti e di un feedback inizialmente positivo: era stato un bel colloquio, tutti erano rimasti contenti.

Queste fasi di selezione fanno parte del normale iter di casting, dove il candidato viene valutato sotto il profilo televisivo, fisico e relazionale.

La mezza conferma e la gestione degli impegni

Da gennaio, racconta Morales, la situazione sembrava evolversi verso una conferma: gli era stato comunicato all’agente di «tenerlo libero» e gli era stata prospettata la firma del contratto a maggio.

In base a questa indicazione l’ex volto tv ha rinunciato a impegni professionali in Sud America, confidando nella parola data dalla produzione. La gestione delle convocazioni durante i casting può richiedere sacrifici logistici e professionali, soprattutto per chi lavora su più mercati.

Il dietrofront: riserva o esclusione definitiva?

La doccia fredda è arrivata con la comunicazione che lo vede, al momento, fuori dalla rosa dei partenti ufficiali: pare che gli autori lo considerino una riserva piuttosto che un concorrente confermato. Questo non esclude un ingresso successivo, viste le dinamiche dei reality, dove ritiri e sostituzioni sono frequenti. Morales mostra delusione, ma mantiene un atteggiamento pragmatico: «Non mi deprimo, ho tante cose da fare».

Le ragioni di un dispiacere legittimo

Per Milton si trattava di un ritorno voluto: aveva dichiarato in passato che L’Isola dei Famosi è il format che più si adatta al suo carattere isolano e combattivo. Il disappunto nasce non soltanto per la mancata partenza, ma anche perché era stata data una parola che lo aveva portato a modificare altri impegni. Dal punto di vista della produzione, preferire un altro profilo può dipendere da equilibri di cast, esigenze narrative o logistiche.

Il percorso professionale e gli episodi che hanno segnato la carriera

Milton Morales ha conosciuto la notorietà nei primi anni 2000: partecipazioni a programmi come La Fattoria e Reality Circus, ospitate, calendari e performance che lo hanno reso un volto popolare. Tuttavia, la sua carriera ha subito cambiamenti importanti dopo il 2006, quando l’agenzia che lo seguiva si ritirò e la collaborazione con un nuovo agente si interruppe a seguito di vicende giudiziarie che coinvolsero quest’ultimo.

L’arresto a Miami e la versione di Morales

Nel 2017 l’ex ballerino è stato arrestato a Miami con l’accusa di essersi spacciato per agente di polizia. Morales ha sempre sostenuto che si sia trattato di un malinteso: in trasmissioni televisive successive, come la sua ospitata a Domenica Live nel 2018, ha raccontato la sua versione dei fatti, spiegando di aver fermato una poliziotta in borghese per motivi di sicurezza stradale e di non essersi mai presentato con un distintivo ufficiale, ma solo con una placca da addetto alla sicurezza. Episodi come questo hanno contribuito a complicare il reinserimento nel mondo dello spettacolo.

Cosa potrebbe succedere ora e possibili sviluppi

Nonostante l’esclusione apparente, la posizione di riserva lascia aperta la possibilità di un ingresso in corsa: è noto che i reality subiscono modifiche dell’ultimo minuto per infortuni, ritiri o scelte di palinsesto. Parallelamente, l’edizione in preparazione prevede diverse novità di conduzione e formato, con nomi come Selvaggia Lucarelli accostati alla conduzione e una produzione che predilige registrazioni più strutturate rispetto al passato.

Per Milton Morales resta la voglia di tornare in vista: oltre alla televisione, continua a dedicarsi all’arte, alla pittura e alla scultura, evidenziando una capacità di reinventarsi. La sua storia è quella di un personaggio televisivo che ha attraversato alti e bassi e che, anche oggi, rimane in attesa di un’occasione per rientrare alla ribalta.