Mario Adinolfi è uno dei concorrenti più in voga nell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi sia per il suo ruolo di leader della formazione dei senatori ma soprattutto per le sue parole taglienti sia sugli altri concorrenti ma anche sulle questioni a cui è più legato, proprio su questo ultimo aspetto si è scatenato dopo la recente diretta su Canale 5.

Adozioni, argomento delicato

Adinolfi si è aperto relativamente alle adozioni, specificando come riporta il sito di Novella 2000 che lui resta scettico rispetto alle coppie omogenitoriali in particolare lui sottolinea il concetto dei “due papà”.

Tutti possono fare i genitori secondo Adinolfi ma è importante per il bambino avere la figura di un padre e di una madre.

Dopo la diretta ha dormito male

Il noto esperto di tv Davide Maggio ha pubblicato una conversazione di Adinolfi la mattina dopo la diretta di cui riportiamo il virgolettato proveniente dal sito di Novella 2000:

“Non ho dormito per niente. A me la trasmissione ha fatto un po’ rodere le scatole, più che altro. Deve essere quello che non m’ha fatto dormire“.

Non è chiaro quale sia il motivo che lo ha fatto arrabbiare così tanto da non fargli prender sonno, forse il litigio con un’altra concorrente – Teresanna Pugliese – per non aver accettato positivamente l’arrivo di nuovi concorrenti sull’isola delle Honduras.

I prossimi giorni si spera possano chiarire anche questa situazione di tensione per Mario Adinolfi.