Come da previsione, la Mussolini ha trionfato al reality show Mediaset: e adesso? Per lei piovono offerte.

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip 2026. Ora, per la ex politica, pare ci saranno diverse proposte lavorative. Ecco le ultime indiscrezioni.

Gf Vip 2026, vince Alessandra Mussolini: e adesso?

I pronostici la davano come super favorita e alla fine hanno avuto ragione: Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip 2026.

L’ex politica ora si ritrova a essere ancora più popolare e apprezzata, in questi mesi infatti è riuscita a conquistare davvero tutti. E adesso? Pare che le siano già arrivate diverse proposte lavorative, ecco quello che sappiamo dalle ultime indiscrezioni.

Alessandra Mussolini, raffica di proposte lavorative dopo la vittoria al Gf Vip

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip 2026.

Ora per lei potrebbero aprirsi nuove strade, avrebbe infatti ricevuto una proposta come opinionista a un talk show su Rete 4. Alberto Dandolo, sull’ultimo numero di Gente ha rivelato che quando l’ex politica era ancora nella Casa, qualcuno aveva per lei già pronte alcune proposte professionali. Ma ecco cosa ha scritto Dandolo: ““È nata una nuova stella dei reality: Alessandra Mussolini, che dopo il GF Vip si farà vedere altrove.

Grazie alle dinamiche create dall’ex parlamentare, infatti, l’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha riscosso un inaspettato gradimento di pubblico. Mediaset quindi può ritenere ben spesa la cifra record di oltre 500 mila euro che ha dovuto sborsare per averla nella Casa più spiata d’Italia. Un cachet stellare che risulta essere tra i più alti mai elargiti dalla produzione di un reality show. La vulcanica gieffina è diventata anche una star dei social: le sue memorabili litigate e surreali performance canore e ballerine sono diventate dei meme virali in rete. Non è ancora uscita dalla Casa che già fioccano per lei offerte di lavoro. Si fa il suo nome per un altro adventure game (un programma di avventura) e per il ruolo di opinionista in alcuni talk del Biscione in sofferenza d’ascolti.“