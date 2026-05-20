Mussolini vincitrice del Grande Fratello Vip 8: i numeri della finale

La finalissima del Grande Fratello Vip 8 si è conclusa con la vittoria di Alessandra Mussolini, che si aggiudica il montepremi di 100mila euro, con la metà della somma destinata in beneficenza. La puntata finale ha visto alternarsi diversi televoti flash, eliminazioni a eliminazione diretta e colpi di scena che hanno rimescolato le carte fino al duello conclusivo tra due protagoniste femminili.

All’inizio della serata è stato confermato il primo eliminato: Renato Biancardi ha perso il confronto al ballottaggio e ha abbandonato la corsa alla vittoria, salutando il pubblico e definendo prezioso il suo percorso all’interno della Casa.

La dinamica dei televoti e le percentuali decisive

La serata è stata dominata da una successione di votazioni che hanno gradualmente ridotto il gruppo dei contendenti.

Il primo confronto ha messo di fronte Raimondo Todaro e Renato Biancardi: il pubblico ha scelto Todaro con il 66% contro il 34% di Biancardi, che è stato così escluso dai finalisti. Sono seguiti i televoti flash, strumenti rapidi e incisivi che hanno stabilito altre eliminazioni. In una delle prime votazioni lampo, al ballottaggio tra Raul Dumitras, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe è stato lo spettatore a decidere: Mussolini ha ottenuto il 42,5%, Volpe il 37,5% e Raul il 20%, con quest’ultimo eliminato.

I numeri completi del televoto

Di seguito i risultati numerici che hanno scandito la finale e chiarito le preferenze del pubblico: Raimondo Todaro 66% vs Renato Biancardi 34% (eliminazione di Biancardi); Alessandra Mussolini 42,5% – Adriana Volpe 37,5% – Raul Dumitras 20% (eliminato); poi un altro flash con Antonella Elia 38,5%, Raimondo Todaro 32,5% e Lucia Ilardo 29% (con Lucia eliminata). In una successiva tornata a quattro, Adriana Volpe è uscita con il 7% delle preferenze mentre gli altri tre concorrenti sono stati salvati. Dopo un altro turno che ha visto Todaro ricevere il 27% e lasciare la corsa, la finalissima ha decretato il confronto finale tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, con Elia al 44% e Mussolini al 56%.

Il podio, la classifica finale e il montepremi

Al termine dei conteggi il podio è stato composto da Alessandra Mussolini al primo posto, seguita da Antonella Elia al secondo e Raimondo Todaro al terzo. Completano la classifica Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Renato Biancardi. La vittoria di Mussolini comporta l’incasso del montepremi di 100mila euro, di cui il 50% sarà devoluto in beneficenza: un gesto che aggiunge un valore simbolico alla vittoria, trasformando il trionfo televisivo anche in un contributo concreto per cause altrui. L’ordine finale rispecchia una serata in cui il pubblico ha premiato la coerenza del percorso e la capacità di restare al centro del dibattito mediatico.

La classifica definitiva

La graduatoria conclusiva è stata questa: Alessandra Mussolini prima, Antonella Elia seconda, Raimondo Todaro terzo, poi Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e infine Renato Biancardi. Questi posizionamenti sono il risultato di molteplici fattori, tra cui la visibilità ottenuta durante le settimane di messa in onda, le dinamiche interne alla Casa e la reazione del pubblico ai momenti più controversi.

Sorprese, emozioni e retroscena della serata finale

Oltre ai numeri, la puntata ha regalato momenti di forte impatto emotivo. Tra questi la sorpresa preparata per Raimondo Todaro: il ballerino ha visto arrivare fuori dalla Casa alcune sue giovani allieve, che si sono esibite in una coreografia dedicata. L’esibizione ha commosso Todaro, che non ha trattenuto le lacrime al termine dell’abbraccio collettivo con le ragazze. È stato un istante che ha spezzato la tensione agonistica e ha ricordato il lato umano dei partecipanti, lontano dalle polemiche e dagli scontri televisivi.

Nel corso della stagione i pronostici dei bookmaker avevano indicato Antonella Elia come favorita, con Alessandra Mussolini e Adriana Volpe indicate come possibili sorprese. Le settimane precedenti alla finale avevano già mostrato colpi di scena: la semifinale andata in onda venerdì 15 maggio aveva alterato gli equilibri e favorito l’accesso in finale di alcuni concorrenti, fino al verdetto conclusivo comunicato nel corso della serata del 19 maggio. La combinazione tra strategia, empatia con il pubblico e momenti personali ha determinato l’esito finale di questa edizione del Grande Fratello Vip.