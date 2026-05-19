La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si prepara a segnare una svolta importante nella storia del programma. Tra cambi di conduzione, nuova location e un format completamente rivisto, il reality punta a rinnovarsi profondamente per riconquistare il pubblico e aprire una fase inedita della sua evoluzione televisiva. Ecco le le ultime indiscrezioni sulla condizione.

Location, cast e rivoluzione del format: un’edizione de L’Isola dei Famosi senza precedenti

La nuova edizione segna un cambiamento radicale nella struttura del programma. Come riportato da Biccy, per la prima volta nella storia del reality, infatti, non ci sarebbe una diretta: il format seguirebbe un modello completamente registrato.

Un’impostazione che rappresenterebbe una svolta per Mediaset e per la produzione Banijay. Anche la location cambia totalmente: addio all’Honduras, con le riprese che si svolgerebbero nelle Filippine.

Sul fronte cast, gli autori pare stiano puntando su un forte “effetto nostalgia”, riportando in gioco volti storici del reality come Carmen Russo, Raffaella Fico, Walter Nudo e Aida Yespica.

A questi si potrebbero aggiungere nuovi concorrenti e profili inediti, tra cui Chiara Basso, Giò Urso, Michelle Veronesi (nota per Too Hot To Handle Italia), Marco Morandi, Zeudi Di Palma, Niccolò Bettarini e Martina Maggiore.

Secondo le indiscrezioni raccolte da diverse fonti, la scelta di cambiare registro sarebbe un tentativo di rilanciare il format con un’impostazione più compatta e moderna, con puntate ridotte e una narrazione più costruita.

Isola dei Famosi, è stato scelto: svelato il co-conduttore che affiancherà Belen

L’Isola dei Famosi si prepara a tornare con una stagione profondamente trasformata, pronta a cambiare volto rispetto al passato. Le registrazioni dovrebbero partire a metà giugno, con la troupe in partenza già verso la fine del mese e una permanenza dei concorrenti stimata tra i 45 e i 50 giorni. La messa in onda è prevista tra fine settembre e inizio ottobre, con una programmazione di circa 8–10 puntate, che secondo alcune ricostruzioni potrebbe proseguire fino a dicembre.

La novità più evidente riguarda la conduzione: a guidare il reality ci sarebbe Belen Rodriguez, affiancata da Alvin, che avrebbe un ruolo centrale nelle prove dei naufraghi. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, la sua funzione sarebbe quella di fare da collegamento con la storia del programma, oltre a raccontare “le prove che i naufraghi dovranno sostenere durante il programma”. Una scelta che punterebbe sulla sua esperienza, maturata in cinque edizioni precedenti come inviato, che diventeranno sei con questa nuova stagione.