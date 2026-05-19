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Tumori: seno metastatico, Campana (IncontraDonna) ‘supportare le donne con test per accesso alle

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“Chiediamo che le pazienti con cancro al seno metastatico abbiano accesso alle migliori terapie e all'innovazione terapeutica. Deve essere possibile per loro effettuare test diagnostici fondamentali. Questo diritto deve essere garantito in tutte le regioni d'Italia. Non dimentichiamo che una donna...

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“Chiediamo che le pazienti con cancro al seno metastatico abbiano accesso alle migliori terapie e all’innovazione terapeutica. Deve essere possibile per loro effettuare test diagnostici fondamentali. Questo diritto deve essere garantito in tutte le regioni d’Italia. Non dimentichiamo che una donna con cancro al seno, a maggior ragione se in fase metastatica, è sottoposta a continui controlli, con un impatto pesante sulla quotidianità.

Dobbiamo supportarla in tutti i modi, poiché la qualità della vita spesso rischia di risentirne”. Così Antonella Campana, presidente di Fondazione IncontraDonna, partecipando a Milano all’incontro dedicato alla medicina di precisione nel tumore al seno metastatico ormonoresponsivo/Her2 negativo e all’accesso alla biopsia liquida, un esame che consente di indagare il Dna del tumore attraverso il sangue per definire la terapia più mirata ed efficace.

https://www.youtube.com/watch?v=j6r48g5DR1k