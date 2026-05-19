Tumori: seno metastatico, Campana (IncontraDonna) ‘supportare le donne con test per accesso alle

“Chiediamo che le pazienti con cancro al seno metastatico abbiano accesso alle migliori terapie e all'innovazione terapeutica. Deve essere possibile per loro effettuare test diagnostici fondamentali. Questo diritto deve essere garantito in tutte le regioni d'Italia. Non dimentichiamo che una donna...

“Chiediamo che le pazienti con cancro al seno metastatico abbiano accesso alle migliori terapie e all’innovazione terapeutica. Deve essere possibile per loro effettuare test diagnostici fondamentali. Questo diritto deve essere garantito in tutte le regioni d’Italia. Non dimentichiamo che una donna con cancro al seno, a maggior ragione se in fase metastatica, è sottoposta a continui controlli, con un impatto pesante sulla quotidianità.

Dobbiamo supportarla in tutti i modi, poiché la qualità della vita spesso rischia di risentirne”. Così Antonella Campana, presidente di Fondazione IncontraDonna, partecipando a Milano all’incontro dedicato alla medicina di precisione nel tumore al seno metastatico ormonoresponsivo/Her2 negativo e all’accesso alla biopsia liquida, un esame che consente di indagare il Dna del tumore attraverso il sangue per definire la terapia più mirata ed efficace.

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