Putin vola da Xi mentre la Nato abbatte drone ucraino sull’Estonia

Mosca e Pechino rafforzano l’asse strategico mentre Reuters rivela l’addestramento di soldati russi in Cina. Tensione crescente nel Baltico dopo l’abbattimento di un drone ucraino da parte della Nato nello spazio aereo estone. Kiev si scusa e accusa la guerra elettronica russa. Intanto partono...

Mosca e Pechino rafforzano l’asse strategico mentre Reuters rivela l’addestramento di soldati russi in Cina. Tensione crescente nel Baltico dopo l’abbattimento di un drone ucraino da parte della Nato nello spazio aereo estone. Kiev si scusa e accusa la guerra elettronica russa. Intanto partono le esercitazioni nucleari congiunte tra Russia e Bielorussia e continuano gli attacchi reciproci con droni e missili.

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