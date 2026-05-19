Formazione: Zarrelli (Knowhow.org), ‘standard Campus Usa con un tocco Made in Italy’

“La struttura ospita un auditorium da circa 200 posti e il nostro fiore all'occhiello, attualmente in via di definizione: la cosiddetta ‘Bloomberg room’, dove gli studenti di finanza potranno simulare le attività di trading online. Tutti questi spazi sono rigorosamente made in Italy; abbiamo ...

“La struttura ospita un auditorium da circa 200 posti e il nostro fiore all’occhiello, attualmente in via di definizione: la cosiddetta ‘Bloomberg room’, dove gli studenti di finanza potranno simulare le attività di trading online. Tutti questi spazi sono rigorosamente made in Italy; abbiamo curato l’uso delle luci e dei colori per trasmettere un’idea di calore e comfort, creando un ambiente in cui studenti e professori possano studiare e insegnare con gli stessi standard che troverebbero nei campus degli Stati Uniti”.

E’ quanto affermato da Candida Zarrelli, Co-Fondatore di Knowhow.org, alla presentazione del primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione culturale, con l’obiettivo di formare la prossima generazione di leader. La prima sede permanente della piattaforma, è situata nell’Edificio Spark 3 nel quartiere in rigenerazione di Santa Giulia a Milano.

https://www.youtube.com/watch?v=8BJlHbrryaY